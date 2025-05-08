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الجزائر

مراد: فرنسا ستعترف حتما بجرائمها في الجزائر

الشروق أونلاين
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مراد: فرنسا ستعترف حتما بجرائمها في الجزائر
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قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، إن “فرنسا ستعترف حتما بجرائمها الاستعمارية المرتكبة في الجزائر”.

وقال مراد، الخميس، في تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، إن “المؤرخين في كلا البلدين يجمعون على أن الجرائم الاستعمارية التي ارتكبت بالجزائر لم تسجل في أي مناطق أخرى من العالم.”

وخلص مراد الى القول أن “فرنسا ستعترف حتما بجرائمها الاستعمارية المرتكبة في الجزائر”.

وأوضح مراد قائلا : “ردا على الأصوات التي تقول اليوم أنه لم تكن هناك جرائم حرب وجرائم إنسانية بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي فان الكثير في فرنسا اليوم يعترفون بمجازر 8 مايو 1945 التي ستبقى وصمة عار في تاريخ المستعمر وغيرها من الجرائم البشعة التي ارتكبت قبل هذه الأحداث وبعدها”

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