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الجزائر

مراد وربيقة يشرفان على الاحتفالات المخلدة لأحداث ساقية سيدي يوسف

الشروق أونلاين
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مراد وربيقة يشرفان على الاحتفالات المخلدة لأحداث ساقية سيدي يوسف

يشرف كل من وزيري الداخلية ابراهيم مراد بمعية العيد ربيقة، وزير المجاهدين على الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ 66 لمجازر ساقية سيدي يوسف على الحدود الجزائرية التونسية.

وقد حل الوزيران صباح الخميس بساقية سيدي يوسف بتونس، حيث كان في استقبالهما وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي عبد المنعم بلعاتي .

وكانت قرية ساقية سيدي يوسف خلال الحرب التحريرية تشكل محطة يتوقف عندها جنود جيش التحرير الوطني من الجرحى في طريقهم إلى مدينة الكاف التونسية.

غير أنها شهدت في 8 فبراير 1958 جريمة شنعاء سقط فيها حوالي 100 شهيد من المدنيين العزل من بينهم 20 متمدرسا و31 امرأة, فضلا عن 130 جريحا.

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