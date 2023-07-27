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مراد وكريكو بتيزي وزو لتقديم واجب العزاء في ضحايا الحرائق

الشروق أونلاين
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مراد وكريكو بتيزي وزو لتقديم واجب العزاء في ضحايا الحرائق
ح.م

وصل وزير الداخلية، ابراهيم مراد، الخميس، مرفوقا بوزيرة التضامن كوثر كريكو إلى ولاية تيزي وزو، لتقديم واجب العزاء لعائلة ضحايا الحرائق.

وحسب بيان للداخلية، فإنه بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وصل وزير الداخلية ابراهيم مراد مرفوقا بكوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة لتقديم واجب العزاء لعائلة ضحايا الحرائق.

وقدم الوزير واجب العزاء لعائلة برشيش في وفاة 3 أفراد من عائلتها في حرائق ولاية بجاية، مؤكدا تضامن الدولة مع العائلات المتضررة ووقوفها إلى جانب المتضررين.

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