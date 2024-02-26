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مراد يشارك في أشغال مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

الشروق أونلاين
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مراد يشارك في أشغال مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

حلّ وزير الداخلية، في تونس للمشاركة في أشغال الدورة 41، لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأفاد بيان للداخلية، أن الوزير الداخلية استقبل من طرف نظيره التونسي كمال الفقي، والدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذا رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية، كما كان في استقبال الوزير سفير الجزائر بتونس.

وخلال لقاء الاستقبال، نوّه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجهود الهامة التي تبذلها الجزائر للحفاظ على الأمن والاستقرار في إطار محيط حافل بالتحديات، فضلا على التطور الهام الذي تشهده الأجهزة الأمنية الجزائرية سيما بحرصها على إدراج التكنولوجيات الحديثة

ودعا إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إطار الفضاءات العلمية التي تتيحها جامعة نايف للعلوم الأمنية، مشيدا على صعيد متصل بالوتيرة التنموية المحمودة التي تسجلها.

يذكر أن هذه الدورة ستناقش ضمن جدول أعمالها سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، فضلا على تنسيق الجهود لمجابهة المخاطر الكبرى.

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