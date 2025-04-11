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الجزائر
رفقة نظرائه من إيطاليا وتونس وليبيا

مراد يشارك في لقاء تنسيقي حول قضايا الهجرة غير النظامية بنابولي 

الشروق أونلاين
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مراد يشارك في لقاء تنسيقي حول قضايا الهجرة غير النظامية بنابولي 
ح.م
جانب من اللقاء

يشارك وزير الداخلية إبراهيم مراد، الجمعة، في أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية بمدينة نابولي الإيطالية.

ويأتي اللقاء في إطار التزام الجزائر الثابت لتعزيز التنسيق الأمني وتكثيف الجهود الإقليمية المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود

كما يقدم الاجتماع التنسيقي رؤية شاملة ومتوازنة تحترم حقوق الإنسان وتخدم استقرار المنظمة، ويحضر اللقاء التنسيقي الرباعي وزراء داخلية كل من إيطاليا وتونس وليبيا.

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