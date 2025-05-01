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الجزائر
تحت شعار "البهجة تجمعنا"

مراد يطلق الطبعة الثانية من مهرجان الجزائر للرياضات

محمد فاسي
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مراد يطلق الطبعة الثانية من مهرجان الجزائر للرياضات
ولاية الجزائر
جانب من مراسم افتتاح فعاليات الطبعة الثانية من مهرجان الجزائر للرياضات

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، صباح اليوم الخميس، على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية من مهرجان الجزائر للرياضات، الذي تنظمه ولاية الجزائر تحت شعار “البهجة تجمعنا”، والممتد من 1 إلى 3 ماي الجاري عبر 14 موقعًا تفاعليًا بالعاصمة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، يأتي تنظيم هذه التظاهرة الرياضية السنوية في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز جاذبية الأقاليم الحضرية وضمان استدامتها، إلى جانب مرافقة مختلف شرائح المجتمع، لاسيما فئة الشباب، بخلق فضاءات للاندماج الاجتماعي والتعبير الرياضي والترفيهي على مستوى الجماعات المحلية.

وأكد المنظمون أن هذه الطبعة تُعنى بشكل خاص بترقية مختلف التخصصات الرياضية لفائدة المواطنين، مع تخصيص عناية خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس الطابع الشمولي للمهرجان وحرصه على دعم المشاركة الواسعة في الحياة الرياضية.

وفي سياق متصل، تواصل الجماعات المحلية جهودها في استرجاع وتأهيل وتثمين الممتلكات العقارية العمومية، وتحويلها إلى فضاءات حيوية تعزز من جودة الحياة، وتوفر بيئة ملائمة لتقوية الروابط الاجتماعية ضمن محيط حضري عصري ومتكامل، بما ينسجم مع توجهات الدولة في هذا المجال.

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