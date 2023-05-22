مراسلة حركة “رشاد” عبر “المسنجر” تجرُ عامل نظافة إلى العدالة!

المتهم بث منشورات وتعليقات تدعو للفوضى وتسيء لمؤسسات الدولة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الإثنين، توقيع عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق شاب يدعى “أ. ناصر” متهم بجناية الانخراط في منظمة إرهابية، وقيامه بنشر أفكار تمس بسلامة وأمن الدولة ومؤسساتها، وكذا تواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أعضاء بحركة رشاد الإرهابية باستخدام حساب الكتروني مزيف، بحجة طلب المساعدة بوظيفته.

توقيف المتهم في قضية الحال، جاء إنطلاقا من معلومات بلغت مصالح الأمن ومكافحة الارهاب والجرائم الالكترونية، حول نشاط شخص مشبوه بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابين أحدهما يحمل اسم مستعار للاعب كرة قدم معروف، وتبين أن المتهم المدعو “أ.ناصر” كان ينشط منذ سنة 2019 إلى غاية توقيفه سنة 2022، في نشر أفكار هدامة تدعو للتفرقة والمساس بأمن وسلامة الوطن وكذا نقل ونسخ منشورات لناشطين فارين خارج الوطن ابرزهم المدعو “بوخرص أمير” تسيء إلى مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية وقيادة الأركان، كما كشفت الخبرة التقنية التي أجريت على الهاتف النقال للمشتبه فيه أثناء توقيفه، أن الأخير تواصل عبر عدة رسائل نصية بتطبيق المسنجر مع المدعو”العربي زيطوط” والناشطة “سي الحاج امحند ياسمينة” عضوة بحركة “رشاد” والمتواجدة في حالة فرار.

بالمقابل، اعترف المتهم أمس، خلال محاكمته أنه فعلا تراسل مع أعضاء المنظمة دون أن يعلم حقيقة تصنيفها كحركة إرهابية، مضيفا أن التعليقات والمنشورات التي تداولها عبر حساباته الالكترونية لم يكن غرضها سياسي بل مجرد تصرف عفوي من طرفه، وردا على سؤال المحكمة حول علاقته بالمدعوة “سي الحاج امحند ياسمينة” صرح المتهم أنه تعرف عليها سنة 2019 بإحدى مسيرات الحراك، وقد جرى توقيفه حينها من قبل مصالح الأمن أين عرضت عليه مساعدتها بتوكيل محامي للدفاع عنه وهو ما رفضه المتهم، كما تواصلت معه لاحقاً وطلبت منه تقديم مساعدة لناشط بولاية تلمسان من أجل منحه مبلغ 5 آلاف دج، وأشار المتهم إلى أن علاقته بها استمرت لفترة تبادلا خلالها رسائل إلكترونية، كما عرض عليها الزواج وبعد رفضها طلب منها البحث له عن زوجة مقيمة بفرنسا وتحمل جنسية مزدوجة.

وبخصوص تواصله مع المتهم الفار “العربي زيطوط” رد المدعو “أ. ناصر” أنه راسل زيطوط عبر المسنجر، وطلب مساعدته لإيجاد حل لمشاكل يعاني منها بالوظيفة التي يشغلها كعامل نظافة بمؤسسة “نات كوم”، كما أعرب له عن رغبته الملحة في الترشح كنقابي بمجال عمله، قبل مواجهته من طرف النيابة بأن المنشورات التي اطلعت عليها المحكمة خطيرة جدا وتتضمن تصريحات مست بالمصلحة الوطنية، وتدعم منظمة ارهابية تسعى لنشر الفتنة والفوضى ببلادنا، ليجيب المتهم أن حسابه تعرض للقرصنة، محاولا التنصل من مسؤوليته بخصوص ما تم نشره عبر صفحته الشخصية والتراجع عن اعترفاته السابقة.