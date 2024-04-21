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مراسل التلفزيون الجزائري بغزة “ينقذ” مصابين في عدوان الاحتلال (فيديو)

الشروق أونلاين
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مراسل التلفزيون الجزائري بغزة “ينقذ” مصابين في عدوان الاحتلال (فيديو)
ح.م
وسام أبو زيد

قام مراسل التلفزيون الجزائري في غزة وسام أبو زيد، بنقل مصابين في العدوان الصهيوني المستمرّ على القطاع. مستعملا المركبة التي اعتاد على استقالتها لأداء مهماته في تغطية جرائم الاحتلال.

وحسب ما أظهره تقرير مصوّر لعملية الإنقاذ غير المبرمجة، فقد تحوّل وسام أبو زيد والمصوّر المرافق له، عن طريقهما إلى رفح جنوبي القطاع. لنقل أمّ فلسطينية وابنها وابنتها المُصابَين، إلى أقرب سيارة إسعاف.

وقال أبو زيد في التقرير:“في لحظة كنا فيها بطريقنا إلى تغطية جريمة إسرائيلية جديدة بمدينة رفح. وجدنا أنفسنا منقذين للمصابين والجرحى”.

مضيفا أن الأم الفلسطينية التي قام بمساعدتها، كانت “واحدة من بين آلاف الأمهات، اللواتي لم يجدن حتى من ينقذهن، أو ينقذ أبنائهن”.

حيث “استشهدت عائلات بأكملها تحت الركام. لعدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول لأماكن الاستهدافات الصهيونية الغادرة”، يضيف المراسل.

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