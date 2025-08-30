مراسل التلفزيون الجزائري ينجو من قصف صهيوني استهدف محيط مكتبه في غزة (فيديو)

قالت إذاعة الجزائر الدولية مساء السبت، إن مراسلها في غزة وسام أبوزيد، الذي يعمل أيضا للتلفزيون الجزائري، نجا من قصف صهيوني استهدف محيط مكتبه في القطاع.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها أبو زيد، وأعادت نشرها إذاعة الجزائر الدولية على صفحتها في فيسبوك، تعرّض مكتب المراسل لأضرار كبيرة. جراء القصف الذي استهدف محيط المكان.

وقال المراسل في فيديو آخر، وهو يسير وسط حشود من الفلسطينيين عقب وقوع القصف:”ربنا نجانا منها، كانت بجانبنا”. في إشارة إلى الضربة الصهيونية.

وفي ردود الفعل، أدان رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بشدّة، القصف الذي طال محيط مكتب مراسل إذاعة الجزائر الدولية والتلفزيون الجزائري بقطاع غزة وسام أبو زيد.

وجاء في تغريدة لبوغالي على “إكس” أن الاعتداء “يعكس سياسة الاحتلال الرامية إلى إسكات صوت الحقيقة”. مؤكدا “تضامنه المطلق مع الصحفي وسام أبو زيد، ومع الأسرة الإعلامية الفلسطينية”.