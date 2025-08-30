-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مراسل التلفزيون الجزائري ينجو من قصف صهيوني استهدف محيط مكتبه في غزة (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 521
  • 0
مراسل التلفزيون الجزائري ينجو من قصف صهيوني استهدف محيط مكتبه في غزة (فيديو)
أرشيف
وسام أبو زيد

قالت إذاعة الجزائر الدولية مساء السبت، إن مراسلها في غزة وسام أبوزيد، الذي يعمل أيضا للتلفزيون الجزائري، نجا من قصف صهيوني استهدف محيط مكتبه في القطاع.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها أبو زيد، وأعادت نشرها إذاعة الجزائر الدولية على صفحتها في فيسبوك، تعرّض مكتب المراسل لأضرار كبيرة. جراء القصف الذي استهدف محيط المكان.

وقال المراسل في فيديو آخر، وهو يسير وسط حشود من الفلسطينيين عقب وقوع القصف:”ربنا نجانا منها، كانت بجانبنا”. في إشارة إلى الضربة الصهيونية.

وفي ردود الفعل، أدان رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بشدّة، القصف الذي طال محيط مكتب مراسل إذاعة الجزائر الدولية والتلفزيون الجزائري بقطاع غزة وسام أبو زيد.

وجاء في تغريدة لبوغالي على “إكس” أن الاعتداء “يعكس سياسة الاحتلال الرامية إلى إسكات صوت الحقيقة”. مؤكدا “تضامنه المطلق مع الصحفي وسام أبو زيد، ومع الأسرة الإعلامية الفلسطينية”.

مقالات ذات صلة
تايلاند.. المحكمة الدستورية تُقيل رئيسة الوزراء

تايلاند.. المحكمة الدستورية تُقيل رئيسة الوزراء

هل تستعد فرنسا لحرب محتملة في 2026؟.. وثائق مسرّبة تثير الجدل

هل تستعد فرنسا لحرب محتملة في 2026؟.. وثائق مسرّبة تثير الجدل

لماذا غالب “بن جامع” الدمع وهو يقرأ وصية “مريم أبو دقة” في مجلس الأمن؟

لماذا غالب “بن جامع” الدمع وهو يقرأ وصية “مريم أبو دقة” في مجلس الأمن؟

سموتريتش: من لم يمت بالرصاص في غزة “سيموت جوعا”    

سموتريتش: من لم يمت بالرصاص في غزة “سيموت جوعا”    

خسائر تاريخية.. غزة تُربك حسابات “ستاربكس” في ماليزيا

خسائر تاريخية.. غزة تُربك حسابات “ستاربكس” في ماليزيا

بريطانيا: منع “مسؤولين” صهاينة من المشاركة في معرض السلاح الدولي  

بريطانيا: منع “مسؤولين” صهاينة من المشاركة في معرض السلاح الدولي  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد