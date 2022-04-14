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مراسل قناة الشروق نيوز بوهران عبد القادر لعرايش في ذمة الله

الشروق أونلاين
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مراسل قناة الشروق نيوز بوهران عبد القادر لعرايش في ذمة الله
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الفقيد عبد القادر لعرايش

توفي مساء الأربعاء مراسل قناة الشروق نيوز بولاية وهران الزميل عبد القادر لعرايش عن عمر ناهز 42 عاما، بعد تعرّضه لحادث مرور خطير في عين الترك.

ولفظ الفقيد أنفاسه الأخيرة في مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران، بعد تعرّضه لإصابات بليغة على إثر حادث المرور الذي نجم عن اصطدام سيارتين.

“وقدّمت المديرة العامة لقناة الشروق نيوز، خالص تعازيها لعائلة الفقيد. داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

وقالت إدارة القناة إنّ الزميل الراحل “كان من أعمدة الشروق نيوز، وقد مثّلها أحسن تمثيل مراسلا من ولاية وهران، من خلال تقاريره وتحقيقاته الإخبارية”.

ويشيّع جثمان الزميل الراحل عبد القادر لعرايش بعد صلاة العصر من يوم الخميس 14 أفريل.

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