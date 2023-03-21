مراصد سعودية تعلن تعذّر رؤية هلال شهر رمضان (فيديو)

تعذّرت رؤية هلال شهر رمضان 1444 هجري، في مراصد تمير وسدير وتبوك بالمملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت القناة الإخبارية الرسمية في السعودية إن “رؤية هلال شهر رمضان المبارك، قد تعذّرت في مراصد تمير وسدير وتبوك الفلكية”.

وتتحرّى السعودية على غرار دول عربية وإسلامية أخرى هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء 21 مارس، الذي يوافق الـ29 من شهر شعبان.

في حين تجتمع لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر يوم الأربعاء 22 مارس، لرصد هلال شهر رمضان، حسب ما أكدته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.