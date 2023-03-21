-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مراصد سعودية تعلن تعذّر رؤية هلال شهر رمضان (فيديو)
العالم

مراصد سعودية تعلن تعذّر رؤية هلال شهر رمضان (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 616
  • 0
مراصد سعودية تعلن تعذّر رؤية هلال شهر رمضان (فيديو)
أرشيف
رصد هلال رمضان

تعذّرت رؤية هلال شهر رمضان 1444 هجري، في مراصد تمير وسدير وتبوك بالمملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت القناة الإخبارية الرسمية في السعودية إن “رؤية هلال شهر رمضان المبارك، قد تعذّرت في مراصد تمير وسدير وتبوك الفلكية”.

وتتحرّى السعودية على غرار دول عربية وإسلامية أخرى هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء 21 مارس، الذي يوافق الـ29 من شهر شعبان.

 في حين تجتمع لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر يوم الأربعاء 22 مارس، لرصد هلال شهر رمضان، حسب ما أكدته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مقالات ذات صلة
الأردن تستدعي سفير الاحتلال بسبب “تصرّف عنصري”

الأردن تستدعي سفير الاحتلال بسبب “تصرّف عنصري”

بوتين يؤكد استعداد روسيا لمناقشة المبادرة الصينية للسلام في أوكرانيا

بوتين يؤكد استعداد روسيا لمناقشة المبادرة الصينية للسلام في أوكرانيا

بايدن يعلن رفع السريّة عن “معلومات استخباراتية” حول منشأ كورونا

بايدن يعلن رفع السريّة عن “معلومات استخباراتية” حول منشأ كورونا

الخارجية الجزائرية: عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في مصلحة القضية الفلسطينية

الخارجية الجزائرية: عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في مصلحة القضية الفلسطينية

قرارات البرلمان الأوروبي في ملفّ بيغاسوس المغربي قريبا

قرارات البرلمان الأوروبي في ملفّ بيغاسوس المغربي قريبا

نذر أزمة بين المغرب وموريتانيا بسبب الصحراء الغربية

نذر أزمة بين المغرب وموريتانيا بسبب الصحراء الغربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد