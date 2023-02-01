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الجزائر
وزيرا التعليم العالي واقتصاد المعرفة من المدية:

مرافقة المشاريع الناشئة لتوطين العقول المبتكرة

ب. عبد الرحيم
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مرافقة المشاريع الناشئة لتوطين العقول المبتكرة
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري

نزل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، بمعية وزير اقتصاد المعرفة ياسين وليد، الثلاثاء بالمدية، في زيارة عمل وتفقد لقطاعيهما اللذين باتا مكملين لبعضهما بعد استحداث المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وكذا عزم الدولة الجزائرية على مرافقة هذه المشاريع ومرافقتها للحد – كما قال- الوزير ياسين وليد من هجرة العقول والمواهب إلى الخارج والاستثمار فيها واستفادة الجزائر منها.
وأضاف الوزير ياسين وليد في كلمته أن المشاريع التي تحصل على تأشيرة “لابل” سيتم تمويلها ومرافقتها بمبالغ معتبرة من خلال الصندوق المخصص وهو صندوق المؤسسات الناشئة لتبني هذه المشاريع والتي تبدأ من مبلغ 500 مليون سنتيم إلى غابة 15 مليار سنتيم.
وقد وقف الوزيران على عدة مشاريع وابتكارات مختلفة لطلبة جامعة يحيى فارس التي تم عرضها بالقطب الجامعي (وزرة)، كما خصص الوزيران لقاء مباشرا مع الطلبة بقاعة المحاضرات “أرسلان”، أين استمع لانشغالاتهم وأسئلتهم حول المؤسسات الناشئة ومستقبل الجامعة وهو ما أجاب عنه الوزيران المعنيان.
يذكر أن جامعة المدية قدمت 600 مشروع مؤسسة ناشئة من أصل أزيد من 9000 مشروع مؤسسة ناشئة مقدمة على المستوى الوطني.
وجاء هذا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الجزائرية للمؤسسات الناشئة كتوجه اقتصادي جديد تراهن عليه للمساهمة في بناء اقتصاد معرفة حقيقي مواكبة للتحولات العالمية الجديدة.

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