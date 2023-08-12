مرافقو الحياة المدرسية يستعدون لتأطير المصابين بالتوحّد

يؤدون فترة تكوين بدءا من 3 سبتمبر القادم

ستشرع وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية الـ60، في إخضاع “مرافقي الحياة المدرسية” لتكوين تحضيري قبل الخدمة، في الفترة من الـ3 وإلى غاية الـ18 سبتمبر المقبل، وذلك استعدادا لتوظيفهم بصفة مباشرة بالمدارس الابتدائية الموزعة عبر الوطن، لتأطير ومرافقة الأطفال المصابين بطيف التوحّد، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2023/2024.

أفادت مصادر “الشروق”، بأن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، وبناء على تعليمات وزارية، ستشرع في إخضاع 400 مختص من مرافقي الحياة المدرسية، وهي رتبة جديدة مستحدثة أدرجت ضمن مشروع القانون الأساسي الجديد لمستخدمي التربية، لتكوين تحضيري قبل الخدمة، ابتداء من تاريخ الـ3 سبتمبر المقبل وإلى غاية الـ18 منه، إذ سيتلقون، على مدار 16 يوما، حصصا دراسية مكثّفة في عدة مواد تعليمية، على غرار التشريع المدرسي وعلم النفس التربوي، علاوة على تدريبهم حول كيفيات التعامل الجيّد مع التلاميذ المصابين بطيف التوحّد، وذلك قصد تحضيرهم بصفة جيّدة لشغل منصب العمل الجديد، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.

وأضافت مصادرنا، بأن مرافقي الحياة المدرسية، وفور انقضاء فترة التكوين التحضيري، واستلامهم لمقررات التعيين في المنصب، سيتم منحهم الصلاحيات لتأدية عدة مهام وفق أطر قانونية، من أبرزها التكفل التام بالأطفال المصابين بطيف التوحّد، وذلك عن طريق السهر على مرافقتهم داخل مدارسهم الابتدائية، إلى جانب مساعدتهم على القيام بالأعمال التي تصعب عليهم من بداية الدوام وإلى غاية انتهائه، بالإضافة إلى مرافقتهم في مختلف النشاطات التعليمية التي يقومون بها، وتطوير علاقتهم الاجتماعية مع زملائهم وأوليائهم وأساتذتهم.

يذكر أن الوزارة الوصية قد استحدثت هذه الرتبة الجديدة، “مرافق الحياة المدرسية”، لأجل ضمان تمدرس فئة ذوي الهمم في أجواء صحية ومريحة جدا، علاوة على تخفيف الضغط عن أولياء الأمور، وذلك من أجل تحقيق الهدف المبتغى وهو بناء شخصية متوازنة للأطفال بمرحلة تعليمية قاعدية يبنى عليها المسار التربوي للفرد، وكذا للارتقاء بالمنظومة التربوية وجعل المدرسة الجزائرية فضاء للتربية والتعليم والترفيه والرفاهية في آن واحد.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية قد فتحت باب “التوظيف المباشر” على أساس الشهادة، لفائدة المترشحين حاملي مستوى السنة ثالثة ثانوي، قصد انتقاء أعوان مؤهلين لتولي منصب “مرافق الحياة المدرسية”، بناء على المناصب المالية المفتوحة ووفقا للاحتياج، إذ سيباشرون عملهم بعقود عمل مؤقتة لمدة سنة دراسية قابلة للتجديد.