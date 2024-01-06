“مراقبة صارمة” لضمان تسويق اللحوم المستوردة بسعر 1200 دينار

أمر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، إطارات قطاعه بالحرص على المتابعة الميدانية الصارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة، واحترام تسويقها بالسعر المحدّد.

وكانت الوزارة قد حدّدت سعر 1200 دينار لبيع الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء المستوردة إلى المستهلك النهائي.

وحثّ زيتوني إطارات وزارته في اجتماع تقييمي، على تتبع مسار وهياكل سعر هذه المادة، من المستورد إلى الجزار.

كما وجّه الوزير إلى “وضع سجلّ على مستوى كل المديريات الولائية للتجارة، بحيث يتضمن قائمة موزّعي جميع المواد واسعة الاستهلاك. لمتابعة مسار التوزيع ومستوى المخزونات في كل منتوج”.

ووصلت أولى شحنات اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة من عدّة دول، على غرار البرازيل وإرلندا والهند، إلى الموانئ الجزائرية، بداية من مطلع ديسمبر الماضي.