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الجزائر
وزارة الفلاحة تشرع الأحد المقبل في العملية

مراقبة ميدانية للبرنامج الوطني للسقي التكميلي

ف.ع
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مراقبة ميدانية للبرنامج الوطني للسقي التكميلي
أرشيف

تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اعتبارا من الأحد المقبل، في إطلاق عملية مراقبة ميدانية للبرنامج الوطني للسقي التكميلي للحبوب لموسم 2023/2022 عبر كل الولايات المعنية، تحت إشراف المفتشية العامة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر أنه سيتم إرسال فرق للمعاينة الميدانية للمواقع الجغرافية وتحديدها ومعرفة التقديرات الأولية للإنتاج، نظرا “لما تكتسيه هذه العملية ذات الأولوية القصوى من أهمية في تأمين انتاج الحبوب بالنسبة للمناطق الشمالية للبلاد”.
وتم التطرق لهذه العملية خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الأحد، بمقر الوزارة بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي ورؤساء المؤسسات والدواوين تحت الوصاية، يضيف البيان.
كما تم “استعراض ومناقشة أهم الملفات الخاصة بالقطاع، و بالخصوص الحصيلة الأولية حول الإجراءات الخاصة بشهر رمضان المعظم”، يضيف ذات المصدر.

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