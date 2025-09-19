مراقب جوي نائم وطائرة فرنسية تدور في السماء.. ما القصة؟

اضطرت طائرة ركاب فرنسية للتحليق فوق سماء كورسيكا لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب الحركة الجوية الوحيد المناوب أثناء الاستعداد للهبوط.

استُدعي رجال الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث في محاولة لإيقاظ الرجل عندما فشل برج المراقبة في الرد على اتصالات الطائرة اللاسلكية.

وكان الطيارون يقودون الطائرة من باريس إلى مطار نابليون بونابرت في أجاسيو قد اضطروا للتحليق لمدة 18 دقيقة في الهواء بسبب قيلولة المراقب.

وكادت الرحلة أن تُحوّل مسارها إلى باستيا، وهي مدينة تقع على الجانب الآخر من جزيرة كورسيكا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث لم تتمكن من الهبوط على المدرج البالغ طوله 2400 متر في الظلام.

وصرح قائد طائرة إيرباص A320 التابعة لشركة طيران كورسيكا لصحيفة “كورس ماتان”: “لم يتلقَّ رجال الإطفاء أي رد من برج المراقبة، فأبلغوا الدرك”.

تابع: “في مسيرتي المهنية الممتدة لعقود، لم أضطر قط للتعامل مع موقف كهذا، قمنا بجولة قصيرة، لم يكن هناك أي ذعر في أي لحظة، حافظ الجميع على هدوئهم، تعامل الركاب مع الحادث بروح دعابة”.

وسبق أن اشتكى مراقبو الحركة الجوية الفرنسيون من الأجور وظروف العمل، والتي قالوا إنها تسبب الإرهاق والضغط النفسي.

تأخرت الرحلة بالفعل لمدة ساعة عندما لم يتمكن الطيارون من الاتصال بغرفة التحكم، وحاول موظفو المطار الأرضيون، بمن فيهم طاقم الإطفاء، الوصول إلى الموظف في برج المراقبة، ليجدوه نائما في مكتبه فأيقظوه.

في تلك اللحظة، أضاء الرجل أضواء المدرج وسمح للطائرة بالهبوط دون حدوث أي مشاكل.

وخضع الموظف لاحقا للفحص وتبين أنه كان تحت تأثير المخدرات والكحول، ما جعل الهيئة العامة للطيران المدني الفرنسية تفتح تحقيا داخليا في الأمر، بحسب صحيفة “كورس مارتن”.