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الجزائر
قصد مجابهة جائحة كورونا

مراكز الراحة: تعليمات جديدة من وزير المجاهدين!

الشروق أونلاين
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مراكز الراحة: تعليمات جديدة من وزير المجاهدين!

شدد وزير المجاهدين طيب زيتوني، على ضرورة الإلتزام والتقيد بالبرتوكول الصحي المعتمد من طرف وزارة الصحة على مستوى مراكز الراحة الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق في مجابهة جائحة كورونا.

وأشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، الإثنين على إجتماع  جمعه بمدراء مراكز الراحة للمجاهدين وذوي الحقوق و المركز  الوطني للتجهيز بالأعضاء الإصطناعية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني بالدويرة و ملحقاته الخمس.

وأكد الوزير على أن هذا اللقاء هو تقييمي بالدرجة الأولى، بإعتبار  مراكز الراحة  هي واجهة  قطاع المجاهدين و ذوي الحقوق ، مذكرا   بحزمة  الإجراءات التي باشر بها القطاع لتحسين الخدمة ، على غرار اللا مركزية  المواعيد  والرد الفوري على الطلبات ، إلىى جانب تعميم الإستفادة من فترات  الراحة و الإستجمام  لتشمل على وجه الخصوص مجاهدي الجنوب .

كما شدد في ذات الوقت على الجانب الإنساني في التعامل مع هذه الشريحة مع تطوير وترقية الخدمات المقدمة لهم، للتوسع  النشاطات  التاريخية  على مستوى المراكز بعرض أفلام تاريخية ومعارض و نشاطات لا سيما خلال الإحتفال بالأيام والأعياد الوطنية وتنظيم زيارات سياحية تاريخية للمستفيدين نحو المعالم التاريخية .

وفي ختام كلمته، أكد على توسيع علاقات التعاون مع قطاعا وزارية أخرى على المستوى المحلي  لتحسين الأداء ، فاتحا بعدها المجال للسيدات والسادة مديري مراكز الراحة لعرض حصائل نشاطاتهم وطرح إنشغالاتهم بهدف إيجاد الحلول وتحسين الخدمة.

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