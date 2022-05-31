“مراكز متقدمة” لحفظ أسئلة البكالوريا وإجابات المترشحين

مجلس مديري الثانويات يقترح:

طالب المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات القائمين على وزارة التربية الوطنية، بالاستعجال في الكشف عن تفاصيل المنشور الوزاري الخاص، والمتضمن استحداث منحة جديدة لفائدة مؤطري عملية تسيير ملف الكتاب المدرسي، فيما اقترح أهمية استحداث “مراكز متقدمة” لحفظ وتأمين أسئلة البكالوريا وأوراق إجابات الممتحنين.

ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى الإسراع في الكشف عن مضمون المرسوم التنفيذي المتعلق بالتعويضات الخاصة بتأطير امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا قبل موعد انطلاقهما، فيما استعجلت الكشف عن المنشور الخاص الصادر مؤخرا والمتضمن استحداث علاوة جديدة لفائدة مؤطري عملية تسيير ملف الكتاب المدرسي، وعلى رأسهم مديري الثانويات.

بالمقابل حث المجلس كافة المديرين على الالتزام بالنص الرسمي الخاص بمنحة 5000 آلاف دينار، والاكتفاء بإعداد قائمة مؤشرة للتلاميذ المعنيين تكون مرفقة بصك مشطوب واستمارة المعلومات.

وفيما يتعلق بامتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، انتقدت نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، ما وصفته بالظلم الذي يتعرض له رئيس مركز الإجراء، خاصة على مستوى الولايات الجنوبية والداخلية من عناء التنقل لمسافات بعيدة، فيما دعت إلى أهمية استحداث “مراكز متقدمة” لتخزين وحفظ مواضيع امتحان شهادة البكالوريا وإيداع الأظرفة المتضمنة إجابات المترشحين.

وأما بخصوص الحريات النقابية، استنكر المجلس التضييق الصادر عن بعض مديري التربية للولايات، على غرار الحاصل على مستوى مديرية التربية لولاية تمنراست، إذ رفض القائمون على ذات المديرية الترخيص للمكتب الولائي للنقابة، بعقد دورة عادية للمكتب الولائي، إلى جانب ولاية مستغانم، والتي يمارس مسؤولوها ضغوطا على مديري الثانويات لتقديم قوائم المضربين الخاصة بإضراب يومي 26 و27 أفريل الماضي، حسب المصدر.