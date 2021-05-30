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الجزائر

مراهقون يقتحمون سكنا وظيفيا لمعلمات بباتنة

الشروق
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مراهقون يقتحمون سكنا وظيفيا لمعلمات بباتنة

اقتحم، مساء السبت، عدد من المراهقين والأطفال، سكنا وظيفيا لمعلمات بمدرسة صالح زكور الواقعة ببلدية أولاد عمار دائرة الجزار جنوب ولاية باتنة.

وكان المقتحمون استغلوا فترة غياب الأستاذات بمناسبة العطلة الأسبوعية ليقترفوا فعلتهم التي لم يعثر لها المراقبون على أي مبرر أو تفسير.

ولم توضح المصادر عمّا إذا كان الدافع هو السرقة أم مجرد حركات طيش أطفال. يذكر أن حادثة اقتحام سكنات وظيفية ببرج باجي مختار خلفت ضجة على المستوى الوطني تبعتها حادثة أخرى ببسكرة، ما أدى بنقابات التربية بالدعوة إلى توفير الحماية للمدرسات العاملات في المناطق النائية.
ط. ح

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