مرباح غايا يتألق مجددا ويساهم في فوز الرجاء المغربي

تألق الحارس الجزائري مرباح غايا، في ثاني مباراة له مع ناديه الجديد الرجاء البيضاوي المغربي، وساهم بفضل تدخلاته الموفقة في الخروج بالنقاط الثلاث أمام إتحاد طنجة..

وتصدى مرباح للعديد من المحاولات الهجومية لإتحاد طنجة، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، وساهم في الحفاظ على نتيجة تقدم ناديه بهدف دون رد، إلى غاية الإعلان عن نهاية اللقاء، ليلقى بذلك الإشادة من جماهير الرجاء.

وقال مرباح في تصريحات له عقب المباراة: “هذه ثاني مباراة لي مع الفريق، وكان يجب أن أكون في المستوى، الحمد لله أديت واجبي، وسأعمل حتى أقدم المزيد في اللقاءات المقبلة، وأشكر الجماهير على مساندتها لنا، للخروج بالفوز”.