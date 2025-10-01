مرة أخرى.. ترامب: أنهيت 8 حروب لماذا لا أحصل على نوبل؟

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما وصفه “قدراته على صنع السلام”، مشيرا أن تجاهل بلاده في جائزة نوبل للسلام يمثل “إهانة كبيرة” لها.

ووجه ترامب حديثه إلى كبار القادة العسكريين الأمريكيين متسائلا: “هل ستحصلون على جائزة نوبل؟ بالطبع لا. سيمنحونها لشخص لم يفعل شيئا”.

وكرر ترامب مزاعمه حول إنهائه سبع حروب منذ عودته للرئاسة في جانفي الماضي، مشيرا إلى أنه إذا نجحت خطته لإنهاء حرب غزة، فسيكون بذلك قد أنهى ثماني حروب في ثمانية أشهر، واصفا ذلك بالإنجاز الكبير.

وظل استياء ترامب من منح الرئيس الأسبق باراك أوباما جائزة نوبل عام 2009 حاضرا في تصريحاته، خاصة وأن أوباما حصل عليها بعد أشهر قليلة من توليه الرئاسة.

ورغم الضغوط غير المباشرة التي يمارسها ترامب بخصول أحقيته في الفوز بجائزة نوبل للسلام، فقد أكدت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل أن “حملات ترامب الإعلامية لن تؤثر في قرارها”.

ومؤخراً، قال أمين السر في لجنة جائزة نوبل كريستيان بيرغ هارفيكن في تصريح لفرانس برس: “بالطبع نلاحظ أن هناك اهتماماً إعلامياً كبيراً مسلّطاً على مرشحين معيّنين”.

وتابع: “لكن هذا الأمر ليس له أي تأثير على المناقشات الجارية في اللجنة”.

وفي 23 سبتمبرالماضي، تحدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دونالد ترامب بوقف الحرب في غزة إذا أراد الفوز بالجائزة. وقال ماركون من نيويورك، غداة اعترافه بدولة فلسطينية، قائلاً: “هناك شخص واحد قادر على فعل شيء، وهو الرئيس الأمريكي”.