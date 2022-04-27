-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مرة أخرى.. ماكرون يتعرّض للرشق بالطماطم (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 28900
  • 5
مرة أخرى.. ماكرون يتعرّض للرشق بالطماطم (فيديو)
ح.م
إيمانويل ماكرون

تعرّض الرئيس الفرنسي المنتخب لفترة ثانية إيمانويل ماكرون، للرشق بالطماطم، في زيارة له إلى منطقة سيرجي في الضواحي الباريسية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد تلقى ماكرون حفنة من ثمار الطماطم، في أثناء حديثه مع السكان الذين كانوا في استقباله.

واستدعت الحادثة التي لم تكن الأولى من نوعها لماكرون منذ تولّيه رئاسة البلاد، تدخّل اثنين من حرسه الشخصيين.

للمرة الثانية.. ماكرون يتعرض للرشق بالبيض (فيديو)

يوم 27 سبتمبر 2021، تعرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للرشق بالبيض أثناء جولة له في صالون الإطعام والفندقة بمدينة ليون.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية الحادثة والتي قالت فيها أن رجلا غاضبا رشق ماكرون بالبيض خلال تجوله في معرض الإطعام والفندقة بمدينة ليون.

وذكرت صحيفة “ليون ماق” أن الأجهزة الأمنية تغلبت على الشاب الذي قام بلفتة الاحتجاج والذي صاح “تحيا الثورة”.

وفقًا للمصدر ذاته، طلب إيمانويل ماكرون من مرافقيه الحديث مع الرجل لفهم دوافعه.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد تعرض للصفع على الوجه، في 8 جوان الماضي، من رجل كان يقف ضمن حشد، أثناء قيام الرئيس بجولة جنوب بلاده، وفق ما ظهر في مقطع مصور للواقعة.

وقبل أربع سنوات تعرض  إيمانويل ماكرون للرشق يوم الفاتح ماي من سنة 2017 في حملته لرئاسيات الفرنسية،  خلال زيارته لصالون الفلاحة بباريس.

وأظهرت مشاهد فيديو نشرها مدونون ووسائل إعلام فرنسية، ماكرون وهو يرشق بالبيض (إحداها وقعت على رأسه) خلال زيارة معرض الفلاحة بباريس، وسط حزام أمني وصافرات استهجان.

ووصف ماركون ما حدث بأنه “فولكلور”.

و كان ماكرون قد أثار جدلا واسعا في بلاده في تلك الفترة، بسبب وصفه الاستعمار الفرنسي “بالجريمة ضد الإنسانية” في تصريحات لقناة “الشروق نيوز” خلال زيارته للجزائر، وقامت جمعية للأقدام السوداء بمقاضاته بتهمة “الإهانة” .

مقالات ذات صلة
بعد الارتفاع “الكبير” لأسعار المحروقات.. رئيس الوزراء المغربي في قفص الاتهام

بعد الارتفاع “الكبير” لأسعار المحروقات.. رئيس الوزراء المغربي في قفص الاتهام

المحكمة الشرعية في باكستان تدعو الحكومة لإلغاء القروض الربوية

المحكمة الشرعية في باكستان تدعو الحكومة لإلغاء القروض الربوية

كيم جونغ أون: أيّ قوة تفكّر في مواجهة بيونغ يانغ عسكريا “ستنتهي من الوجود”

كيم جونغ أون: أيّ قوة تفكّر في مواجهة بيونغ يانغ عسكريا “ستنتهي من الوجود”

بالفيديو.. الجزائر تجدّد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن وإنصاف إفريقيا

بالفيديو.. الجزائر تجدّد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن وإنصاف إفريقيا

السيسي: لم أخن محمد مرسي (فيديو)

السيسي: لم أخن محمد مرسي (فيديو)

الصحراء الغربية: مسؤول أوروبي يعترف بعودة الأعمال العسكرية بين المغرب والبوليساريو

الصحراء الغربية: مسؤول أوروبي يعترف بعودة الأعمال العسكرية بين المغرب والبوليساريو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • بدون اسم

    خصكم نمو فكري ; طبعا السفر للخارج يتفتح مخكم العباسي وزليخة وملا حظ وبنت الصحراء الخ ما اكثركم غباء ومشكل كل واحد منكم
    كما قالها الله في سورة الكهف "يحسبون انهم يحسنون صنعا " وهو يبين في جهلو وغبائه وقائمة مفتوحة .

    -9
  • العباسي

    عادي اعدائه و اعداء الجزائر اقدام السوداء و اليهود وحتى العبيد المخاربه هاد المخاربه يكرهوه و يشاركون في سبه واما ادا اعتلى الكرس و كان عند كلامه انه يعتدر ويطالبه العبيد كدالك بلاعتراف و الاعتدار المنافقين

    -15
  • جزايري

    ******لكل الفرنكفونيين لكم مني بيضة نعامة على رؤوسكم ....ها انتم تحبونهم وهم لا يحبونكم ***** معناه ان قتل جزايري ليس انسان ولاجريمة

    22
  • حروشي

    البربرية الاستعمارية. هده حقيقة اكلة الضفادع

    21
  • AZZOUZ

    monsieur MACRON veuillez excuser les conneries de ces DEBILES et vous etes le meilleur ........nous savons que ces MINABLES font parti du Front National et vont pas y arriver car leur cause et nulle les tetes de mules..

    -27

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد