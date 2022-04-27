مرة أخرى.. ماكرون يتعرّض للرشق بالطماطم (فيديو)
تعرّض الرئيس الفرنسي المنتخب لفترة ثانية إيمانويل ماكرون، للرشق بالطماطم، في زيارة له إلى منطقة سيرجي في الضواحي الباريسية.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد تلقى ماكرون حفنة من ثمار الطماطم، في أثناء حديثه مع السكان الذين كانوا في استقباله.
واستدعت الحادثة التي لم تكن الأولى من نوعها لماكرون منذ تولّيه رئاسة البلاد، تدخّل اثنين من حرسه الشخصيين.
#france #macron reçoit une tomate 🍅, son service de sécurité crie « Projectile » et ouvre un parapluie miteux. Bref la 1ere guerre mondiale a été déclenchée suite à l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie à Sarajevo le 28 juin 1914 pic.twitter.com/POOdLilurV
— 𝓐𝓓𝓘𝓜𝓑𝓞𝓛𝓐 (@Adimbola) April 27, 2022
للمرة الثانية.. ماكرون يتعرض للرشق بالبيض (فيديو)
يوم 27 سبتمبر 2021، تعرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للرشق بالبيض أثناء جولة له في صالون الإطعام والفندقة بمدينة ليون.
ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية الحادثة والتي قالت فيها أن رجلا غاضبا رشق ماكرون بالبيض خلال تجوله في معرض الإطعام والفندقة بمدينة ليون.
En déplacement à Lyon, Emmanuel Macron ciblé par un projectile lors d’un bain de foule pic.twitter.com/SSENcA8Rny
— BFMTV (@BFMTV) September 27, 2021
وذكرت صحيفة “ليون ماق” أن الأجهزة الأمنية تغلبت على الشاب الذي قام بلفتة الاحتجاج والذي صاح “تحيا الثورة”.
#Macron
🔴 DERNIÈRE MINUTE
Emmanuel Macron visé par un jet d’oeuf : Le projectile a rebondi sur l’épaule de président. “Si il a un truc à me dire, qu’il vienne me le dire” a réagit le chef de l’État
— L’info en direct 🗞️ (@rodinfo0) September 27, 2021
وفقًا للمصدر ذاته، طلب إيمانويل ماكرون من مرافقيه الحديث مع الرجل لفهم دوافعه.
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d’un jet d’oeuf. Le projectile a rebondi sur l’épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d’ordre – IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn
— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد تعرض للصفع على الوجه، في 8 جوان الماضي، من رجل كان يقف ضمن حشد، أثناء قيام الرئيس بجولة جنوب بلاده، وفق ما ظهر في مقطع مصور للواقعة.
Emmanuel Macron giflé par un homme dans la Drôme pic.twitter.com/VnpZ5ELvl5
— BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021
وقبل أربع سنوات تعرض إيمانويل ماكرون للرشق يوم الفاتح ماي من سنة 2017 في حملته لرئاسيات الفرنسية، خلال زيارته لصالون الفلاحة بباريس.
وأظهرت مشاهد فيديو نشرها مدونون ووسائل إعلام فرنسية، ماكرون وهو يرشق بالبيض (إحداها وقعت على رأسه) خلال زيارة معرض الفلاحة بباريس، وسط حزام أمني وصافرات استهجان.
ووصف ماركون ما حدث بأنه “فولكلور”.
و كان ماكرون قد أثار جدلا واسعا في بلاده في تلك الفترة، بسبب وصفه الاستعمار الفرنسي “بالجريمة ضد الإنسانية” في تصريحات لقناة “الشروق نيوز” خلال زيارته للجزائر، وقامت جمعية للأقدام السوداء بمقاضاته بتهمة “الإهانة” .