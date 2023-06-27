مرتديا البرنوس التقليدي.. سفير الجزائر لدى مالطا يقابل رئيس البلاد

مرتديا البرنوس التقليدي، قدّم سفير الجزائر الجديد لدى مالطا عبد الكريم طواهرية يوم الثلاثاء، أوراق اعتماده لرئيس البلاد جورج فيلا.

وحسب ما جاء في بيان للرئاسة المالطية، فقد أشاد الرئيس فيلا لدى استقباله السفير طواهرية “بالتقارب التاريخي والجغرافي بين الجزائر ومالطا”.

وقال فيلا إن “التبادلات بين المجتمعين الجزائري والمالطي قد تركت بصمة في هوية ولغة وعادات الشعبين”. داعيا إلى “تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والتعليم العالي والصحة”.

من جهته، أكد السفير الجزائري تطلعه إلى “العمل على تطوير سبل التعاون بين البلدين، خاصة في قطاعات الصيد البحري والسياحة والشركات الناشئة”.

كما تطرقت المناقشات بين الجانبين إلى “الدور الذي تلعبه مالطا في الاتحاد الأوروبي، للتأكيد على أهمية الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا والبلدان المجاورة في منطقة الساحل”.