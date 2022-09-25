-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول أمطار غزيرة عبر 18 ولاية شمالية
العالم

“مرحبا ماكي أين أنت؟”.. هل تهرب رئيس الاتحاد الإفريقي من لقاء ماكرون؟ (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 686
  • 0
“مرحبا ماكي أين أنت؟”.. هل تهرب رئيس الاتحاد الإفريقي من لقاء ماكرون؟ (فيديو)
أرشيف
الرئيسين الفرنسي والسنغالي

ظهر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في فيديو “قلقا” من تأخر الرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال عن موعد جمع ماكرون ببعض القادة الأفارقة.

وكان إيمانويل ماكرون قد دعا العديد من رؤساء الدول إلى اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك بالولايات المتحدة.

ويبدو أن بعض القادة الأفارقة فضلوا التهرب من دعوة ماكرون على غرار الرئيس السنغالي.

وقبيل بداية الاجتماع أثار تأخر الرئيس ماكي قلق ماكرون الذي خرج إلى البوابة الرئيسية لقاعة الاجتماع ليتصل بالرئيس السنغالي قائلا: “مرحبا ماكي.. أين أنت؟.. نحن في انتظارك أرجوك”

وتبين من خلال المكالمة التي جرت أمام الصحفيين أن الرئيس السنغالي يرد بالإشارة إلى مكان وجوده. بعد أن طمأن ماكرون لرؤية أنه في طريقه، أوضح ماكرون لنظيره أن رئيس المراسم سيرحب به.

 وختم قبل قطع المكالمة: “نحن في انتظارك”.

مقالات ذات صلة
سلطات جنوب السودان للرباط: علاقاتنا بالصحراء الغربية لا تعنيكم (وثيقة)

سلطات جنوب السودان للرباط: علاقاتنا بالصحراء الغربية لا تعنيكم (وثيقة)

الكشف عن حجم خسائر اسبانيا الاقتصادية بعد الأزمة مع الجزائر

الكشف عن حجم خسائر اسبانيا الاقتصادية بعد الأزمة مع الجزائر

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تصدر قرارا بخصوص الصحراء الغربية

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تصدر قرارا بخصوص الصحراء الغربية

كوريا الشمالية تردّ على تصريح أمريكي حول تصديرها صواريخ إلى روسيا

كوريا الشمالية تردّ على تصريح أمريكي حول تصديرها صواريخ إلى روسيا

الرئيس الإيراني يلغي مقابلة مع صحفية أمريكية بسبب “الحجاب في شهر فضيل”

الرئيس الإيراني يلغي مقابلة مع صحفية أمريكية بسبب “الحجاب في شهر فضيل”

تجاهل الحكم الذاتي ودعا إلى حل مقبول من الطرفين.. هل تراجع سانشيز؟

تجاهل الحكم الذاتي ودعا إلى حل مقبول من الطرفين.. هل تراجع سانشيز؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد