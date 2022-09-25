“مرحبا ماكي أين أنت؟”.. هل تهرب رئيس الاتحاد الإفريقي من لقاء ماكرون؟ (فيديو)

ظهر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في فيديو “قلقا” من تأخر الرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال عن موعد جمع ماكرون ببعض القادة الأفارقة.

وكان إيمانويل ماكرون قد دعا العديد من رؤساء الدول إلى اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك بالولايات المتحدة.

ويبدو أن بعض القادة الأفارقة فضلوا التهرب من دعوة ماكرون على غرار الرئيس السنغالي.

وقبيل بداية الاجتماع أثار تأخر الرئيس ماكي قلق ماكرون الذي خرج إلى البوابة الرئيسية لقاعة الاجتماع ليتصل بالرئيس السنغالي قائلا: “مرحبا ماكي.. أين أنت؟.. نحن في انتظارك أرجوك”

وتبين من خلال المكالمة التي جرت أمام الصحفيين أن الرئيس السنغالي يرد بالإشارة إلى مكان وجوده. بعد أن طمأن ماكرون لرؤية أنه في طريقه، أوضح ماكرون لنظيره أن رئيس المراسم سيرحب به.

وختم قبل قطع المكالمة: “نحن في انتظارك”.