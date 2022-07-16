مرداس منار نابغة قالمة تتمنى أن تصبح طبيبة لمساعدة الفقراء والمحتاجين

ظفرت بالمرتبة الثانية وطنيا في شهادة البكالوريا بحصولها على معدل 19.23

عاشت نهار السبت، عائلة مرداس المقيمة بمدينة بوشقوف في ولاية قالمة، أجواء من الفرحة العارمة، إثر تلقي ابنتها منار مرداس، لمكالمة هاتفية من وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، يخبرها فيها بنجاحها في شهادة البكالوريا واحتلالها للمرتبة الثانية على المستوى الوطني، بعد حصولها على معدل 19.23 في شعبة العلوم التجريبية، لتنطلق بعدها الزغاريد التي دوت في كامل أرجاء الحي الذي تقيم فيه منار.

والد التلميذة النابغة والمتفوقة في شهادة البكالوريا وطنيا، السيد لطفي مرداس أكد للشروق اليومي، والذي يعمل كمقتصد في متقن زنطار سليمان ببوشقوف، أن المكالمة الهاتفية لوزير التربية، خلفّت فرحة لا توصف وسط العائلة، مضيفا بأن ابنته منار شرفّت العائلة وشرفّت كل ولاية قالمة بالنتيجة التي تحصلت عليها، مضيفا أن منار سارت على درب شقيقتها الكبرى بلقيس والتي تحصلت السنة الماضية على البكالوريا بمعدل 18.10، ومهدت لها بذلك الطريق للتفوق، خاصة وأن بلقيس التحقت بكلية الطب، وهو نفس ما تميل له منار.

من جهتها التلميذة المتفوقة منار مرداس، ذكرت أن مسيرة تفوقها تعود لسنوات من الجهد، وتركيزها على الدراسة، وأثنت على الظروف التي وفرها مدير متقن زنطار سليمان ببوشقوف لتلاميذ الأقسام النهائية، والسماح لهم بتلقي دروس دعم في المتقن خلال الفترة المسائية، ووجهت شكرها وامتنانها لكل أساتذتها الذين قالت بأنهم عملوا على تشجيعها ومساعدتها في الظفر بالمرتبة الثانية على المستوى الوطني.

وعبرت منار عن امتنانها وشكرها العميقين لكل أفراد أسرتها، خاصة منهم الوالدان الكريمان اللذان لم يبخلا عليها بأي شيء حتى تصب كامل اهتمامها وتركيزها على الدراسة، وأضافت أن فرحتها لا توصف بالنتيجة المحققة رغم أنها كانت تنتظر ذلك بالنظر لمجهوداتها طيلة السنة الدراسية، وتفوقها منذ سنوات.

وذكرت منار بأن ميولها للدراسة في الشعب العلمية جعلها ترغب في إتمام مشوارها الدراسي في الجامعة في مجال الطب، لتكون طبيبة في أحد التخصصات، التي تمكنها من مساعدة المرضى والمساهمة في الحد من آلامهم، خاصة منهم الفقراء والذين لا يقدرون على دفع تكاليف العلاج، وختمت منار حديثها بتقديم تشكراتها إلى كل من وقف إلى جانبها في مشوارها دون ان تنسى زميلاتها في متقن زنطار سليمان ببوشقوف. وكان مدير التربية بولاية قالمة السيد كمال بوسطيل قد حلّ صبيحة السبت ببيت عائلة التلميذة منار مرداس لمشاركتها فرحتها وتهنئتها على النتيجة المحققة والتي قال بأنها شرفت كل قطاع التربية بالولاية.