مردود مقنع لآيت نوري أمام مانشستر يونايتد

قدم الدولي الجزائري ريان آيت نوري مردودا مقنعا، في مباراة ناديه ولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك آيت نوري أساسيا، وأدى مباراة في المستوى، حيث تألق في الشوط الأول، قبل أن يستبدل في المرحلة الثانية من اللقاء.

الفتى هذا ريان آيت نوري 🇩🇿 المستقبل كله أمامه شرط أن يحسن من مردوده في الشق الدفاعي ،الهجومي ماشاء الله تبارك الرحمن . موهبة . pic.twitter.com/i5ug1LQszs — belhadj tahar mahmoud (@belhadjtaharma5) August 14, 2023

وانهزم نادي ولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد، بفضل هدف رافاييل فاران في د76 .