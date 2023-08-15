-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مردود مقنع لآيت نوري أمام مانشستر يونايتد

عمر سلامي
  • 506
  • 0
مردود مقنع لآيت نوري أمام مانشستر يونايتد
ح.م
ريان آيت نوري

قدم الدولي الجزائري ريان آيت نوري مردودا مقنعا، في مباراة ناديه ولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك آيت نوري أساسيا، وأدى مباراة في المستوى، حيث تألق في الشوط الأول، قبل أن يستبدل في المرحلة الثانية من اللقاء.

وانهزم نادي ولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد، بفضل هدف رافاييل فاران في د76 .

مقالات ذات صلة
بودبوز باق مع أهلي جدة السعودي 

بودبوز باق مع أهلي جدة السعودي 

حميسي مدربا جديدا لمولودية البيض

حميسي مدربا جديدا لمولودية البيض

الأهلي المصري يعود لفشل صفقة بونجاح

الأهلي المصري يعود لفشل صفقة بونجاح

حاج رجم يسير على خطى “الإمبراطور” عيسى منادي؟

حاج رجم يسير على خطى “الإمبراطور” عيسى منادي؟

بالفيديو.. دراجي يعلّق على أنباء عودة رورواة لرئاسة الفاف

بالفيديو.. دراجي يعلّق على أنباء عودة رورواة لرئاسة الفاف

إدارة لازيو تريد التخلص من فارس

إدارة لازيو تريد التخلص من فارس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد