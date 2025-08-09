مرزقان قال لي سننال كأس العالم ولالماس هو بيلي الكرة الجزائرية

الإعلامي يزيد وهيب يكشف الكثير من الأسرار والخبايا للشروق:

تصويتي في الكرة الذهبية يخضع لمعايير وقناعات وأنا مرتاح الضمير قانون الباهاماس خدم المنتخب الوطني وكشف ضعف مستوى البطولة ممارسة الكرة والتسيير الرياضي سهل مهمتي في مسيرتي الإعلامية

أكد الإعلامي الرياضي المخضرم يزيد وهيب أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تضرر كثيرا في عهد الرئيس الحالي موتسيبي الذي يسير حسب قوله هذه الهيئة من بعيد، ما جعله يعبث بها بعدما تحول إلى عنصر تابع ولا يقرر بنفسه، بشكل جعل الكاف مجرد دمية في يد الفيفا، في الوقت الذي أكد على الواقع الصعب للكرة الجزائرية من الناحية الفنية والتسييرية، مشيرا بأن المنتخب الوطني أنقذه قانون الباهاماس، في ظل عجز البطولة المحلية عن إنجاب مواهب كروية كتلك التي صنعها الإصلاح الرياضي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

حياتو خدم “الكاف” وموتسيبي عبث بها وجعلها دمية في يد “الفيفا”

يعد الصحفي المخضرم يزيد وهيب واحدا من الأقلام الإعلامية التي قدمت الكثير بكتاباته وآرائه وأفكاره التي تلقى الكثير من التقدير الاحترام، وهذا بناء على سمعته الطيبة ومسيرته الطويلة في سماء الإعلام الرياضي الجزائري. مسيرة تسير نحو غلق قرن من الزمن، بحكم أن انطلاقته تعود إلى مطلع الثمانينيات مباشرة بعد تخرجه من الجامعية، ليختار العمل في الصحافة المكتوبة باللغة الفرنسية، ناهيك عن تجربته المقبولة في مجالات خدمته في مسيرته الإعلامية الطويلة، وفي مقدمة ذلك تجريب حظه في ممارسة كرة القدم على مستوى الفئات الشبانية في عدة أندية مثل نصر حسين داي والقبة، إضافة إلى توليه رئاسة الفريق الثاني في القبة لعدة سنوات جعلته يقف على عدة تفاصيل تخص القوانين والتسيير الرياضي، إضافة إلى مواكبته محطات هامة في تاريخ الكرة الجزائرية منذ طفولته وشبابه وخلال مشواره الإعلامي الطويل والثري، بدليل أنه كلف بتغطية 12 نسخة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم و3 طبعات من منافسة كأس العالم، إضافة إلى تواجده لعدة سنوات في خلية الإعلام التابعة للكاف، وكان مكلفا بالتصويت في الكرة الذهبية لاختيار أحسن لاعب في العالم كل سنة.

ويؤكد الإعلامي يزيد وهيب خلال نزوله على برنامج “اوفسايد” الذي يعده الزميل ياسين معلومي تم بثه على قناة “الشروق نيوز” بأن مشواره على عالم الصحافة الرياضية عرف الكثير من التحديات، وكان رهانه في كل مرة هو الحفاظ على نزاهته وسمعة المهنة، متعلما من أحد أساتذته في الجامعية الذي بلغ لهم رسالة مهمة قال فيها بأن الصحافة لا تضمن لكم الثراء لكن تجعلهم أمام مسؤولية كبيرة تجمع بين العمل بنزاهة والحرص على السمعة الطيبة، وهي أمور معنوية حسب يزيد وهيب تمنحها مهنة المتاعب قد لا يمكن العصور عليها في مجالات أخرى، مشيرا بأنه قبل خوضه غمار مهنة المتاعب فقد كانت له تجارب أولية في مجال كرة القدم، حيث كانت له إجازة مع الفئات الشابة لنصر حسين داي في عهد إيغيل مزيان والبقية، مثلما خاض تجربة بسيطة مع أندية أخرى مثل القبة والمنظر الجميل، مؤكدا أنه وصل إلى قناعة بأن مستقبله يكمن في الدراسة وبعد ذلك خوض غمار الصحافة، وهو الأمر الذي تجسيد ميدانيا حسب يزيد وهيب الذي بدا مقتنعا بالعمل الذي قام يله طيلة أكثر من 45 سنة، ما جعله يحظى بمحاورة لاعبين بارزين ومدربين معروفين ومسيرين أكفاء، مثلما وقف على نجوم كروية عالية المستوى، وفي مقدمتهم أحسن لالماس الذي يعتبره أحسن لاعب جزائري في كل الأوقات.

موتسيبي عبث بـ”الكاف” وجعلها دمية في يد “الفيفا”

ويعد يزيد وهيب من الوجوه الإعلامية التي لها نظرة عميقة حول خبايا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القدم، مؤكدا بأن الرئيس الحالي موتسيبي عبث بهذه الهيئة، مشيرا إلى أن الذين جلبوه هم الذين يقررون في مكانه، في الوقت الذي بدا غير مكترث بوضعية الكاف، في ظل منح الأولوية لشركاته ومصالحه الخاصة على حساب أعلى هيئة كروية في القارة السمراء، ما تسبب حسبه في حدوث تجاوزات خطيرة انعكست سلبا على وقع الكرة في إفريقيا، ما جعل “الكاف” بمثابة دمية في يد الفيفا، حيث أن موتسيبي حسب يزيد وهيب مجرد عنصر تابع يخضع لضغوط وقرارات رئيس الفيفا، وهذا على خلاف الوضع السائد في عهد الراحل عيسى حياتو الذي كانت له قرارات مهمة قدمت إضافة مهمة للكرة الإفريقي على الصعيدين القاري والعالمي، مضيفا أن من بين الجوانب التي تؤكد بأن موتسيبي ليس هو الذي يقرر ما حدث بخصوص اختيار المكان الذي تجرى فيه نسخة 2025 من “الكان” وعديد القضايا والتجاوزات التي لطخت سمعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

قانون الباهاماس خدم “الخضر” وكشف ضعف البطولة

من جانب آخر، تحدث الإعلامي يزيد وهيب عن عدة نقاط مهمة خلال نزوله ضيفا على برنامج “اوفسايد” على قناة “الشروق نيوز”، ومن بين ذلك قانون الباهاماس، حيث يرى بأنه خدم المنتخب الوطني بعدما منح له فرصة انتداب لاعبين بارزين تكونوا في بطولات أوروبية، إلا أنه كشف أيضا عن ضعف البطولة الوطنية التي عجزت عن تفعيل سياسة التكوين وإنجاب مواهب كروية قادرة على البروز في المستوى العالي مثلما كان حاصلا في عهد الإصلاح الرياضي، مشيرا بأن هناك خللا كبيرا من الناحية التسييرية، وهذا رغم توفر بعض الأندية على شركات عمومية معروفة، مرجعا السبب إلى إبرام صفقات مع لاعبين بأموال كبيرة دون الاهتمام بسياسة التكوين وغيرها من الجوانب التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالكرة الجزائرية، ما جعل البطولة الوطنية تعاني من الناحية الفنية والتسييرية، مؤكدا في الوقت نفسه على غياب العدالة والإنصاف في تمويل الفرق، داعيا إلى ضرورة مراعاة وضعية الأندية والاحتكام إلى الميدان لتشجيع الأندية التي تبرهن على تقديم الأفضل.

مرزقان قال لي سننال كأس العالم ولالماس هو بيلي الكرة الجزائرية

ولم يتوان الصحفي يزيد وهيب في التأكيد مجددا على المسار الكروي الكبير للاعب الراحل أحسن لالماس، مشيرا بأنه يعد أفضل لاعب جزائري في جميع الأوقات، مثلما يعد بمثابة بيلي الكرة الجزائرية باعتراف زميله سالمي الجيلالي، عما أن يزيد وهيب صدر له كتاب حول مسار لالماس وكتب مقدمة الكتاب زميله السابق في شباب بلكور والمنتخب الوطني جيلالي سالمي. أما بخصوص تجربته مع التصويت في الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية، والجدل الذي أثير في بعض خياراته، فقد أكد بأن لكل منا الحق في عدم تقبل خيار معين، لكن يجب أن يكون ذلك في كنف الاحترام، مؤكدا أن التصويت لاختيار أحسن لاعب في العالم يخضع لعدة اعتبارات موضوعية، ما يجعل الاختيارات تتم وفق هذه الزاوية، مشيرا إلى أنه مقتنع باختياراته مثلما يبقى مرتاح الضمير في هذا الجانب. ويحتفظ يزيد وهيب ببعض الطرائف والحوارات المثيرة التي أجراها مع لاعبين بارزين، من بينهم الدول السابق شعبان مرزقان الذي قاله له قبل مونديال 82 بأن المنتخب الوطني سيتنقل من أجل نيل كأس العالم، وهو الحوار الذي قبول حينها باستغراب كبير، إلا أن الميدان منح الحق لمرزقان حسب يزيد وهيب بعد الفوز الباهر أمام المنتخب الألماني، متمنيا عودة قوية للمنتخب الوطني إلى الواجهة الإفريقية والعالمية، تزامنا مع التأهل إلى نهائيات “كان 2025” وكذلك السير بخطى ثابتة نحو التواجد في مونديال 2026، مؤكدا على ضرورة التحلي بالواقعية والجدية من أجل تحقيق أهداف طموحة تساهم في تشريف الكرة الجزائرية قاريا وعالميا.