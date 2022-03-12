مرزوقي.. “الدّيناميت” الأحمر!

يُقدّم اللاعب خير الدين مرزوقي مهاجم فريق شباب بلوزداد، عروضا راقية هذه الأيّام. سواء على المستوى المحلّي أو القارّي.

وسجّل مرزوقي خمسة أهداف في المقابلات الأربع الأخيرة لِفريقه شباب بلوزداد، الخاصّة بِالبطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا.

وكان آخر هدف وقّعه ابن عين الدفلى سهرة الجمعة، لِمصلحة الشباب في مرمى الضيف نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني، ضمن إطار منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

واللافت أن مرزوقي أمضى خماسية، رغم أنه لعب ثلاث مقابلات من أصل اللقاءات الأربع المذكورة أعلاه، بعد أن دخل إلى أرضية الميدان بديلا.

وخاض مرزوقي هذا الموسم 24 مباراة في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا، وسجّل 10 أهداف.

ويرتبط خير الدين مرزوقي (29 سنة) مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، بدأت مدّته في ربيع العام الماضي وتنقضي في أكتوبر المقبل.

ويُؤمن أنصار فريق شباب بلوزداد بِأن لاعبهم مرزوقي يستحق مقعدا، في صفوف المنتخب الوطني الجزائري.