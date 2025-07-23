مرسلي وبولمرقة سفيران للألعاب الإفريقية المدرسية

عيّنت جمعية اللجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا ” أكنوا”، البطلَين الأولمبيَين والعالميَين الجزائريَين نور الدين مرسلي و حسيبة بولمرقة، سفيرين للطبعة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية.

وتُجرى التظاهرة بالجزائر، ما بين السبت المقبل والخامس من أوت القادم. في ولايات قسنطينة، وعنابة، وسكيكدة.

وأوضحت جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية في بيان لها، مخاطبة البطلَين الأولمبيَين والعالميَين مرسلي وبولمرقة: “إن هذا التعيين الشرفي سيحفز الرياضيين المشاركين في الألعاب الإفريقية المدرسية والشباب الجزائري و الإفريقي بصفة عامة، على الاستلهام من نجاحكما ومساركما المثالي”.

ومن موقعهما سفيرَين للألعاب الإفريقية المدرسية، سيقوم البطلان الأولمبيان بزيارات دعم وتشجيع للبعثات الرياضية الإفريقية المشاركة.

وتندرج الألعاب الإفريقية المدرسية في طبعتها الأولى – التي تقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون – ضمن مبادرة مشتركة بين جمعية اللجان الوطنية الأولمبية في إفريقيا والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، التي تم إنشاؤها بعد اتفاقية تم توقيعها خلال الألعاب الأولمبية في باريس سنة 2024.