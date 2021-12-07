“مرسول الحب” تقيل مدير مدرسة تونسية.. ما الحقيقة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمدير مدرسة تونسية وهو يرقص مع التلاميذ على أنغام أغنية “مرسول الحب” المغربية.

وأثار مقطع الفيديو إعجاب المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بـ”العلاقات الجيدة” التي تجمع التلاميذ بالمسؤولين في هذه المدرسة التي تقع بمنطقة الزهراء في محافظة سوسة الساحلية.

وفي هذا السياق، كتب الناشط السياسي، أيوب عمارة، على صفحته بشبكة فيسبوك “المدارس موسيقى وفن ومسرح ورقص وسينما ورياضة وثقافة قبل أن تكون تعليما أكاديميا”، مدينا ما وصفه بـ”حملة التشويه والتنمر التي استهدفت المدير”.

من جهته، علّق المحامي هيثم بنور على مقطع الفيديو قائلا “كل الحب والاحترام لمدير مدرسة إعدادية سعى بطريقته لرسم شيء جميل مع تلاميذه”.

وأوضح آخرون أن هذه المبادرة تؤكد على متانة العلاقة بين الإطار التدريسي والتلاميذ، خاصة أنها تأتي عقب سلسلة من أحداث العنف الصادمة بمدارس مختلفة من بينها حادثة طعن أستاذ من قبل تلميذه في العاصمة.

وبعد انتشار الفيديو تناقل نشطاء على المنصات الاجتماعية خبرا يتعلق بإقالة هذا المدير من منصبه، ما فجّر موجة من التفاعلات الغاضبة.

غير أن مندوبة التربية بسوسة ليلى بن ساسي سارعت إلى تنفيد هذه الأخبار، قائلة في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “هذا المدير متعود على إجراء حصص تنشيط للتلاميذ”، كما نفى مدير المرحلة الثانوية بسوسة فيصل العمري في مداخلة هاتفية على موزاييك في برنامج صباح الناس الإثنين 6 ديسمبر 2021 خبر الإقالة.