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الجزائر

مرسوم تنفيذي لتسقيف أسعار الفنادق قريبا

الشروق أونلاين
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مرسوم تنفيذي لتسقيف أسعار الفنادق قريبا

كشف مستشار وزير السياحة نبيل ملوك، الأحد، عن صدور مرسوم تنفيذي لتسقيف أسعار الفنادق قريبا، وهذا بغية تشجيع السياحة الداخلية.

وأكد ملوك خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن أسعار الفنادق ستنخفض بعد صدور هذا المرسوم التنفيذي.

من جهة أخرى، قال المتحدث ذاته أن الهدف الحالي للقطاع هو جلب أكبر عدد من الاستثمارات في قطاع السياحة، مشيرا إلى وجود بعض المشاريع التي يقوم بها مستثمرون سعوديون وقطريون وآخرون من الكويت.

وأوضح ضيف المورنينغ أن هناك قرى سياحية يتم انجازها عبر عدة مناطق من طرف المستثمرين الأجانب وهذا في ولايات سكيكدة، الطارف، بني عباس، وجيجل.

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