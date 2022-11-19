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الجزائر

مرسوم جديد سيزيح العراقيل عن صيغة السكن الريفي

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مرسوم جديد سيزيح العراقيل عن صيغة السكن الريفي
أرشيف

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن قرب صدور مرسوم جديد، من شأنه أن يزيح العديد من العراقيل التي كانت تعترض حصول المواطن عن صيغة السكن الريفي، مؤكدا في ذات السياق بأن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن الجانب الاجتماعي في قطاع السكن الذي سيتدعم بأكثر من 225 ألف وحدة سكنية من خلال قانون المالية للعام المقبل .
ورغم أن وزير السكن لم يخف عدم رضاه عن الديناميكية التي تسير بها عملية وآجال إنجاز السكنات بالولايات، إلا أنه أكد على تمسك الدولة الجزائرية بالجانب الاجتماعي في القطاع وعدم تخليها أبدا عن هذا الجانب، والذي قال عنه بأنه مكرس منذ بيان أول نوفمبر، مشيرا في ذات السياق إلى أن قانون المالية الجديد حمل أكثر من 225 ألف وحدة سكنية جديدة منها الاجتماعية والبناء الريف . وأبرز وزير القطاع، خلال حديثه إلى الصحافة في زيارته السبت إلى البويرة، بأن السكن الريفي سيكون له الاهتمام الأكبر مستقبلا، خاصة في مجال إزالة بعض العراقيل التي تعترضه، كاشفا في هذا الصدد عن قرب صدور مرسوم جديد من شأنه أن يزيح كل العراقيل أمام المواطن، من أجل الحصول على إعانة سكنه الريفي التي تندرج في الإطار الاجتماعي للدولة الجزائرية .

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