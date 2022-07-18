مرسوم جديد لتعميم منحة الامتياز وتحيين منح المناطق

لإنصاف الموظفين بالجنوب الكبير.. "لونباف" تطالب:

يستعجل مكتب التنسيق الجهوي لولايات الجنوب، بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إصدار مرسوم جديد يتضمن تحيين منح المناطق على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989 مع الاحتفاظ بالحق في الأثر الرجعي وتوحيد وتعميم منحة الامتياز.

ويطالب مكتب التنسيق الجهوي الوزارة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات بيان مدير التربية لولاية جانت، المتضمن المساس الخطير بشخص رئيس المكتب الولائي لنقابة “لونباف”، والمؤرخ في 07-07-2022، بالإضافة إلى تحقيق مطالب النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية رقم 02-2022 المؤرخ في 13 ماي 2022.

ويجدد مكتب التنسيق الجهوي لولايات الجنوب تمسكه بجميع مطالب الأسرة التربوية في ولايات الجنوب، ويبقى يتابع أولاً بأول موضوع تجاوزات مدير التربية لولاية جانت، داعيا الأسرة التربوية للاستعداد لأي موقف نضالي للدفاع عن حقوقهم المشروعة خلال الدخول الاجتماعي القادم، على حد تعبيره.

وقال المكتب إنه تفاجأ بإصدار السلطات العمومية للمراسيم رقم: 22-232 ورقم: 22-233 ورقم: 22-234، مؤرخة في 22 جوان 2022 الذي يحرم موظفي القطاع في الولايات الجنوبية المستحدثة من حق مكتسب، وذلك بتخفيض نسبة الاستفادة من منحة الامتياز بـ10بالمائة، رغم وقوعها تحت طائلة المرسوم 95-300، وهذا ما يُعد إجحافاً واضحاً في حقها، إذ لا يُعقل أن تستفيد فئة من الموظفين بـ15 بالمائة وفئة بـ100 بالمائة وفئة أخرى بـ00 بالمائة، رغم عمل كل هؤلاء الفئات في نفس الظروف، حسب المصدر.

ويؤكد البيان أن الملفت للانتباه أن المراسيم غاب عنها موقع بعض البلديات في التقسيم الجديد، فألحقتها بولايات أخرى وبأسماء خاطئة.