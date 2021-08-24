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رياضة

مرسيليا تُريد آدم الوناس والمدرب يُقرّر

علي بهلولي
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مرسيليا تُريد آدم الوناس والمدرب يُقرّر

تقدّمت إدارة نادي مرسيليا الفرنسي بِعرض إلى نظيرتها من نابولي الإيطالي، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

ورفض التقني لوتشانو سباليتي المدرب الجديد لِفريق نابولي عرض نادي مرسيليا الفرنسي، كما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، الثلاثاء.

وحتي وإن كان الدولي الجزائري ليس اللاعب رقم واحد في منصبه، إلّا أن المدرب سباليتي يحتاج إلى آدم الوناس هذا الموسم. خاصّة وأن فريق نابولي يُصارع في الموسم الجديد على لقب بطولة إيطاليا والكأس المحلية والدوري الأوروبي، مع ما يتخلّل ذلك من إصابات وعقوبات وتراجع المستوى الفني وأمور أخرى، تجعل البدائل مُتنفّسا للجهاز الفني.

وكان آدم الوناس قد تابع مباراة الضيف نادي فينيزيا مساء الأحد الماضي، من دكّة بدلاء فريقه نابولي.

وفاز فريق نابولي في هذه المواجهة داخل قواعده بِثنائية نظيفة، لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

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