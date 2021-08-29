مرسيليا يتخلى عن وناس ويقترب من ضم مهاجم مغربي

بعد انسداد المفاوضات مع مسيري نابولي

أسقط أولمبيك مرسيليا، الدولي الجزائري، آدم وناس، من حساباته بعد التطورات التي شهدها ملف الانتدابات في الفريق خلال الساعات الأخيرة، عقب التوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي شالكة الألماني على إعارة الدولي المغربي أمين حارت.

وأوضحت قناة “أر أم سي”، الفرنسية، أن مسيري مرسيليا غيروا رأيهم في انتداب آدم وناس، بعد التعقيدات التي شهدها هذا الملف من نظرائهم بنابولي الذين وضعوا شروطا تعجيزية لإعارة لاعبهم، من أجل الالتحاق بكتيبة المدرب الأرجنتيني، جوج سامباولي، قبل غلق فترة التحويلات الصيفية يوم 31 أوت الجاري.

وأضاف ذات المصدر أن مرسيليا توصل إلى اتفاق مع نادي شالكة 04 الألماني على استعارة لاعبه المغربي، أمين حارت، لموسم واحد مع بند لشراء عقده بصفة نهائية عند انقضاء فترة الإعارة في شهر جوان، علما أن الدولي المغربي واجه متاعب كبيرة واشتكى من العنصرية في ألمانيا مع الجزائري نبيل بن طالب. الأخير فسخ عقده مع شالكا وهو بصدد البحث عن تجربة جديدة.

وسيكون الدولي الجزائري، آدم وناس، حرا من أي ارتباط مع نهاية الموسم الجاري في جوان 2022 وهو ما سيسمح له بالانتقال دون أي مقابل، وفي شكل صفقة حرة إلى أي ناد العام المقبل، وتحاول إدارة نابولي بيع عقد الجناح الطائر للخضر من أجل الاستفادة من تحويله قبل أن تفقد هذا الامتياز. وبحسب المؤشرات، فإنها تفضل الاحتفاظ به على إعارته، فيما لم تفتح المفاوضات معه حول تمديد عقده لفترة جديدة.

ويغيب وناس عن تربص المنتخب الوطني الذي تتخلله مواجهتين مهمتين أمام منتخبا جيبوتي يوم 2 سبتمبر وبوركينا فاسو في 7 من نفس الشهر بمدينة مراكش في المغرب، برسم أولى جولتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، المقررة العام المقبل في قطر، وفضل الناخب الوطني جمال بلماضي عدم استدعائه وإبقاءه تحت تصرف المدرب سباليتي حتى يفصل في مستقبله.