مرسيليا ينافس ليون على سعيد بن رحمة

ضيع ضربة جزاء مع واست هام أمام أرسنال

دخل نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، سباق التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، الذي يتجه لمغادرة ناديه واست هام الأنجليزي، خلال فترة التنقلات الشتوية التي ستنطلق شهر جانفي الداخل.

وينافس مرسيليا مواطنه، أولمبيك ليون، الذي كان وضع بن رحمة ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم لتدعيم خط هجومه في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن أولمبيك مارسيليا قد وضع الدولي الجزائري ضمن اهتماماته تحسبا للميركاتو الشتوي القادم، لتعويض لاعبيه الأفارقة الذين سيشاركون في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، اعتبارا أن سعيد بن رحمة سيكون بنسبة شبه مؤكدة خارج القائمة النهائية للمنتخب الوطني المعنية بـ”الكان”.

ورغم أن بن رحمة قد يكون خيارًا مثاليًّا بالنسبة لمرسيليا في الوقت الحالي، في حالة تأكد غيابه عن “الكان”، إلا أن قيمته السوقية قد تصعب من تجسيد الصفقة، حسب “ليكيب”، التي أشارت أن خيار استعارته قد يكون الأنسب للنادي الفرنسي.

وإلى جانب بن رحمة، يرغب نادي الجنوب الفرنسي في التعاقد أيضا مع خوسيه خواكين “سوسو” من إشبيلية.

وينتظر أن يخسر مرسيليا، على غرار عديد الأندية الفرنسية والأوروبية خدمات بعض لاعبيه وهم كل من أمين حارث وعز الدين أوناحي وتشانسيل مبيمبا وفرانسوا موغ وسيمون نغاباندوتنبو، الذين سينضمون إلى منتخباتهم للمشاركة في “الكان”.

في سياق متصل، شارك الدولي الجزائري ، سعيد بن رحمة، في الفوز الثمين الذي حققه، سهرة أول أمس، ناديه واست هام على حساب أرسنال، بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين لصفر، وهي المباراة التي شهدت تضييع بن رحمة لضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة للمباراة.