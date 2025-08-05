مرشح لكسب مكانة أساسية هذا الموسم مع نيس

"ليكيب" الفرنسية وصفته بـ "الملك"

رُشّح الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، لكسب مكانة أساسية في تشكيلة ناديه نيس الفرنسي هذا الموسم، وهذا على بعد معاناته من التهميشخلال النسخة الماضية من الدوري الفرنسي، الذي اختتمه بمستويات لافتة، مساهماً في 5 أهداف خلال آخر 5 مباريات.

صحيفة “ليكيب” وفي تقرير مطوّل لها، عنونت “بوعناني يستعد لامتلاك الدوري الفرنسي”، مؤكدة بأن اللاعب الجزائري رغم صغر سنه، لديه من المؤهلات ما يسمح له باكتساب صفة النجومية في “الليغا1″ الفرنسية بداية من الموسم الجديد.

ذات الصحيفة، أوضحت بأن صاحب القدم اليسرى ورغم أن سنه لا تتجاوز الـ20 عاماً، إلا أنه يصف نفسه بـ”العجوز” مُقارنة بزملائه الشباب، كونه يلعب في فئة المحترفين للعام الثالث على التوالي، وأصبح يمتلك خبرة محترمة في المستوى العالي.

صحيفة “ليكيب”، أشارت إلى وجود رغبة قوية من بوعناني لإظهار فاعلية أكبر أمام المرمى، وتحسين أرقامه الشخصية من حيث تسجيل الأهداف وصناعتها، وهو الذي يمتلك كل المقومات من أجل الوصول إلى هذه الغاية.

وسيكون أول اختبار لبوعناني في الموسم الجديد، مساء اليوم الأربعاء، عند مُلاقاة بنفيكا في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدوري أبطال أوروبا.