مرشح للرئاسيات الفرنسية يتوعد بإغلاق المساجد ومنع دخول الجزائريين

توعد المترشح للرئاسيات الفرنسية كزافييه برتران، بإغلاق المساجد السلفية ووقف دخول الجزائريين إلى بلاده.

وتداول نشطاء تصريحات اليميني كزافييه برتران، والتي قال فيها “سأغلق المساجد السلفية التي تروج للشريعة الإسلامية كقانون يفوق قانون الدولة أو عدم مساواتها بين الرجال والنساء.”

وتابع قائلا “المسؤولون الجزائريون لم يعودوا يحترمون فرنسا، لذا سأوقف الاتفاقيات التي تسهل عبور الجزائريين إلى بلدنا”.

ووصف نشطاء تصريحات المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفرنسية كزافييه برتران، بأنها تحمل فكرا عنصريا استعماريا بعد توعده بإغلاق المساجد السلفية ووقف اتفاقيات تسهل عبور الجزائريين.

وأعلن اليميني كزافييه برتران، وزير الصحة في عهدي الرئيسين السابقين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، مارس الماضي ترشّحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في العام 2022.