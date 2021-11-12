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مرشح للرئاسيات الفرنسية يتوعد بإغلاق المساجد ومنع دخول الجزائريين

الشروق أونلاين
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مرشح للرئاسيات الفرنسية يتوعد بإغلاق المساجد ومنع دخول الجزائريين
ح.م
السياسي الفرنسي كزافييه برتران

توعد المترشح للرئاسيات الفرنسية كزافييه برتران، بإغلاق المساجد السلفية ووقف دخول الجزائريين إلى بلاده.

وتداول نشطاء تصريحات اليميني كزافييه برتران، والتي قال فيها “سأغلق المساجد السلفية التي تروج للشريعة الإسلامية كقانون يفوق قانون الدولة أو عدم مساواتها بين الرجال والنساء.”

وتابع قائلا “المسؤولون الجزائريون لم يعودوا يحترمون فرنسا، لذا سأوقف الاتفاقيات التي تسهل عبور الجزائريين إلى بلدنا”.

ووصف نشطاء تصريحات المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفرنسية كزافييه برتران، بأنها تحمل فكرا عنصريا استعماريا  بعد توعده بإغلاق المساجد السلفية ووقف اتفاقيات تسهل عبور الجزائريين.

وأعلن اليميني كزافييه برتران، وزير الصحة في عهدي الرئيسين السابقين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، مارس الماضي ترشّحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في العام 2022.

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التعليقات
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  • منير

    هاذه الا اقوال لما تأتي الانتخابات ثم ينساها الفرنسيون بعد الانتخابات..هو حقيقة لما تكون مشاكل اقتصادية في اي بلد اوروربي الشعب لا يعترف ان العيب فيه بل يبحث عن مسبب وهمي له. ان لم يكن المهاجرون سوف يجدون سبب اخر . و هل فرنسا في ازمة? يمكن دخول اوروبا في ضعف و ليس ازمة لان اسيا تكاد تقترب من مستواهم العلمي و التقني..لما تتجاوز اسيا اوروبا ز الولايات المتحدة هنا تكون الامور ساخنة على جلودهم..فتعود اوروبا الى تاريخها المليء بالانقلابات السياسية الاولى تلوى الاخرى..انا اضن ان اوروبا الان ليس فيها مشاكل حتى يخاف المهاجر من الوضعية..الا كلام سياسي و فقط

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