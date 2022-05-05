-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار غزيرة ليلة الخميس إلى الجمعة على هذه الولايات
العالم

مرشّحة الانتخابات الفرنسية “المُفلسة” ترفض تبرّعا من ساركوزي

الشروق أونلاين
  • 2066
  • 0
مرشّحة الانتخابات الفرنسية “المُفلسة” ترفض تبرّعا من ساركوزي
أرشيف
فاليري بيكراس

رفضت مرشّحة الانتخابات الفرنسية فاليري بيكراس هبة مالية من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بقيمة 2000 يورو. حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكانت بيكراس، وهي الرئيسة السابقة لمنطقة “إيل دو فرانس”، قد دعت مؤيّدها إلى جمع التبرّعات لسداد ديون حملتها الانتخابية، بعد أن بلغت 5 مليون يورو.

وحسب ما نقله تلفزيون فرنسا عن مصدر في حزب “الجمهوريين” الذي تنتمي إليه بيكراس، فقد رفضت هذه الأخيرة تبرّعا بقيمة 2000 يورو، تقدّم به نيكولا ساركوزي.

واعتبرت صحيفة “فرانس إنفو”، أنّ الواقعة هي مؤشر على العلاقات المتدهورة بين فاليري بيكراس وساركوزي.

وأشارت الصحيفة إلى رفض ساركوزي لدعم بيكراس في الانتخابات الفرنسية الأخيرة، التي خرجت فيها من الدور الأول.

مرشّحة الرئاسيات الفرنسية تطلب “تبرّعات” لسداد ديون حملتها الانتخابية

في 11 أفريل 2022، دعت مرشّحة الانتخابات الرئاسية في فرنسا فاليري بيكراس، مؤيديها إلى جمع التبرعات المالية لسداد ديون حملتها الانتخابية، بعد أن تجاوزت 5 مليون يورو.

وقالت بيكراس، وهي الرئيسة السابقة لمنطقة “إيل دو فرانس” في تصريح للإعلام:”أنا مُدانة الآن شخصيا بمبلغ يفوق 5 مليون يورو”.

وخرجت بيكراس من الدور الأول للانتخابات التي أجريت يوم الأحد، بعد حصولها على 4.8 بالمئة من أصوات الناخبين.

مقالات ذات صلة
تونس: فتح تحقيق في تسجيلات “مسيئة لسعيّد” منسوبة لمديرة ديوانه السابقة

تونس: فتح تحقيق في تسجيلات “مسيئة لسعيّد” منسوبة لمديرة ديوانه السابقة

قطر تستعيد صدارة الدول المصدّرة للغاز

قطر تستعيد صدارة الدول المصدّرة للغاز

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا.. وسيول تندّد

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا.. وسيول تندّد

أسعار النفط تسجل قفزة جديدة لهذا السبب

أسعار النفط تسجل قفزة جديدة لهذا السبب

كوريا الشمالية تقرر منع السراويل الضيقة والملابس غير المحتشمة

كوريا الشمالية تقرر منع السراويل الضيقة والملابس غير المحتشمة

مصر: علاء مبارك ينشر تغريدة “مثيرة للجدل” عن والده

مصر: علاء مبارك ينشر تغريدة “مثيرة للجدل” عن والده

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد