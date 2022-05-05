مرشّحة الانتخابات الفرنسية “المُفلسة” ترفض تبرّعا من ساركوزي

رفضت مرشّحة الانتخابات الفرنسية فاليري بيكراس هبة مالية من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بقيمة 2000 يورو. حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكانت بيكراس، وهي الرئيسة السابقة لمنطقة “إيل دو فرانس”، قد دعت مؤيّدها إلى جمع التبرّعات لسداد ديون حملتها الانتخابية، بعد أن بلغت 5 مليون يورو.

وحسب ما نقله تلفزيون فرنسا عن مصدر في حزب “الجمهوريين” الذي تنتمي إليه بيكراس، فقد رفضت هذه الأخيرة تبرّعا بقيمة 2000 يورو، تقدّم به نيكولا ساركوزي.

واعتبرت صحيفة “فرانس إنفو”، أنّ الواقعة هي مؤشر على العلاقات المتدهورة بين فاليري بيكراس وساركوزي.

وأشارت الصحيفة إلى رفض ساركوزي لدعم بيكراس في الانتخابات الفرنسية الأخيرة، التي خرجت فيها من الدور الأول.

مرشّحة الرئاسيات الفرنسية تطلب “تبرّعات” لسداد ديون حملتها الانتخابية

في 11 أفريل 2022، دعت مرشّحة الانتخابات الرئاسية في فرنسا فاليري بيكراس، مؤيديها إلى جمع التبرعات المالية لسداد ديون حملتها الانتخابية، بعد أن تجاوزت 5 مليون يورو.

وقالت بيكراس، وهي الرئيسة السابقة لمنطقة “إيل دو فرانس” في تصريح للإعلام:”أنا مُدانة الآن شخصيا بمبلغ يفوق 5 مليون يورو”.

وخرجت بيكراس من الدور الأول للانتخابات التي أجريت يوم الأحد، بعد حصولها على 4.8 بالمئة من أصوات الناخبين.