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مرشّحة الرئاسيات الفرنسية تطلب “تبرّعات” لسداد ديون حملتها الانتخابية

الشروق أونلاين
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مرشّحة الرئاسيات الفرنسية تطلب “تبرّعات” لسداد ديون حملتها الانتخابية
أرشيف
فاليري بيكراس

دعت مرشّحة الانتخابات الرئاسية في فرنسا فاليري بيكراس، مؤيديها إلى جمع التبرعات المالية لسداد ديون حملتها الانتخابية، بعد أن تجاوزت 5 مليون يورو.

وقالت بيكراس، وهي الرئيسة السابقة لمنطقة “إيل دو فرانس” في تصريح للإعلام:”أنا مُدانة الآن شخصيا بمبلغ يفوق 5 مليون يورو”.

وخرجت بيكراس من الدور الأول للانتخابات التي أجريت يوم الأحد، بعد حصولها على 4.8 بالمئة من أصوات الناخبين.

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