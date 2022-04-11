مرشّحة الرئاسيات الفرنسية تطلب “تبرّعات” لسداد ديون حملتها الانتخابية

دعت مرشّحة الانتخابات الرئاسية في فرنسا فاليري بيكراس، مؤيديها إلى جمع التبرعات المالية لسداد ديون حملتها الانتخابية، بعد أن تجاوزت 5 مليون يورو.

وقالت بيكراس، وهي الرئيسة السابقة لمنطقة “إيل دو فرانس” في تصريح للإعلام:”أنا مُدانة الآن شخصيا بمبلغ يفوق 5 مليون يورو”.

وخرجت بيكراس من الدور الأول للانتخابات التي أجريت يوم الأحد، بعد حصولها على 4.8 بالمئة من أصوات الناخبين.