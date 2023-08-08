مرصد أوروبي: جويلية 2023 هو الشهر الأعلى حرارة في تاريخ العالم

أصبح شهر جويلية 2023 الأعلى حرارة عبر العالم، وعلى مرّ التاريخ، حسب ما أكده يوم الثلاثاء مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ.

وحسب ما سجّله التقرير الشهري للمرصد فقد تجاوز معدل درجات الحرارة في جويلية الماضي، المعدّل القياسي المسجّل في نفس الشهر من عام 2019 بنحو 1.5 درجة مئوية.

وشهدت أجزاء كثيرة من نصف الكرة الشمالي موجات حارة، على غرار الجزائر، حيث وصلت درجات الحرارة القصوى في بعض المناطق إلى 50 درجة.

وقالت نائبة مدير دائرة التغير المناخي في كوبرنيكوس سامانثا بورغيس، إن متوسط درجات الحرارة العالمية في جويلية تجاوزت مستويات ما قبل الثورة الصناعية بـ 1.5 درجة مئوية.

وأكدت بورغيس بالمناسبة، ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تشكل السبب الرئيسي للوضع الراهن، وفق ما أشار إليه التقرير.