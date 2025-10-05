-- -- -- / -- -- --
تزامنا مع الاحتفال بالشهر الوردي

مرضى السرطان بالبويرة يطالبون بتحسين ظروف العلاج

مرضى السرطان بالبويرة يطالبون بتحسين ظروف العلاج

تناشد المئات من عائلات مرضى السرطان لولاية البويرة، مسؤولي الصحة، بضرورة توفير أطباء مختصين لتفادي التنقل إلى الولايات المجاورة  لتلقي للعلاج.

وفي شكوى أولياء مرضى السرطان لولاية البويرة -تلقت الشروق نسخة منها- نقلوا من خلالها معاناة مرضى السـرطان بالمنطقة، والتي تتوفر على مصلحة لمكافحة السرطان في مستشفى محمد بوضياف بالبويرة، لكن عدد المرضى الذين يتلقون فيها العلاج كبير جدا، لأنه يشمل كامل مرضى الولاية، ما جعل أولياء المرضى يطالبون بتوفير أطباء مختصين بصفة استعجاليه لتلقي العلاج بصفة عادية.

كما تحدث أولياء مرضى السرطان في شكواهم عن العـلاج بالأشعة، الذي لا تتوفر عليه البويرة، فعندما يتلقى مرضى السرطان العلاج الكيميائي يوجهون في غالب الأحيان إلى خارج الولاية لتلقي العلاج، وهي معاناة كبيرة، خاصة وأن أغلبية مرضى السرطان تقدم لهم مواعيد طويلة، وهذا ما يؤثر على علاجهم ويعقد وضعهم الصحي.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، أكتوبر الوردي، أشرف أمس الأول والي البويرة على افتتاح فعاليات النشاط التحسيسي المنظم بمناسبة شهر أكتوبر الوردي على مستوى المركب السياحي أبي بارك بمدينة البويرة، وهذا بحضور بطلة الجزائر وافريقيا في الجيدو وسفيرة النوايا الحسنة لدى اليونيسيف بالجزائر، السيدة سليمة سواكري، حيث تم تنظيم، عدة نشاطات، تخللتها فحوصات، مراطون توعوي، ومعرض للصناعات التقليدية والحرف من تنظيم مديرية السياحة والصناعات التقليدية الذي تم من خلاله عرض منتجات محلية تقليدية، تعكس دور المرأة في الحفاظ على التراث، وذلك بمشاركة مختلف المتدخلين والفاعلين في المجال الصحي والجمعوي وكذا الحرفيات والحرفيين.

