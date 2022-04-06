مرض السرطان يُنهي المشوار التدريبي لـ “فان خال”

يترك التقني لويس فان خال وظيفة تدريب منتخب بلاده هولندا، بعد نهاية كأس العالم بِقطر. ويعتزل النشاط، بِسبب إصابته بِمرض السرطان.

وقال لويس فان خال في أحدث تصريحات تلفزيونية هولندية، إنه خضع في الفترة الأخيرة لِعدّة فحوصات طبيّة، أثبتت إصابته بِمرض سرطان البروتستاتة.

وأضاف التقني البالغ من العمر 70 سنة، إنه اتّفق مع اتحاد هولندا لِكرة القدم على مواصلة مهام تدريب المنتخب حتى ينتهي المونديال، المُقرّر تنظيمه ما بين الـ 21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين. حيث يلعب فريق “البرتقالة الميكانيكية” في فوج يضمّ منتخبات قطر والسنيغال والإكواتور.

وأشار الناخب الوطني الهولندي إلى أنه كان يخضع للفحوصات الطبيّة، دون أن يُخبر أحدا من لاعبيه.

وكان التقني لويس فان خال قد أمسك بِالزمام الفني لِمنتخب هولندا، في شهر أوت من العام الماضي. بعد أن شغل المنصب ذاته مرّتَين ما بين 2000-2001 و2012-2014.

وفي سياق ذي صلة، أعلن اتحاد الكرة الهولندي في أحدث بيان له، عن توظيف التقني المحلّي رونالد كومان بديلا لِلويس فان خال، بعد نهاية كأس العالم بِقطر.

وسبق للتقني رونالدو كومان (59 سنة) تدريب منتخب بلاده هولندا، ما بين 2018-2020. فيما يركن حاليا إلى “الرّاحة”، بعد إقالته من الإشراف على نادي برشلونة الإسباني، في شهر أكتوبر من السنة الماضية.