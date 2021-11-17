مرض السكري يؤثر على 14.4 بالمائة من الجزائريين

اتفاقية بين وزيارة الصحة وشركة "سانوفي" للوقاية منه

كشفت شركة سانوفي، أن مرض السكري يؤثر على 14.4 بالمائة من السكان في الجزائر، و537 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة في بيان لها تلقت “الشرق” نسخة منه، أنه مع التشخيص المبكر والوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات العلاج، فإن مرض السكري لم يعد ينهي حياة المزيد من المرضى.

وفي هذا الإطار جددت وزارة الصحة وشركة سانوفي شراكتهما من خلال التوقيع في شهر نوفمبر الجاري على اتفاقية “طريق الوقاية” ، حيث تغطي هذه الشراكة أنشطة الفحص والوقاية، من خلال عيادتين متنقلتين مخصصتين للوقاية من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، والتي تجوب جميع أنحاء التراب الوطني، حيث تم بفضل هذه الشراكة الناجحة في قطاع الصحة، تنظيم 96 حملة توعوية وفحص حول مرض السكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني ومضاعفاتهما في 32 ولاية.

كما تم استقبال حوالي 36000 زائر في جميع أنحاء الوطن، استفادوا من فحص شامل من خلال الاستشارات وجلسات التثقيف العلاجي والتوعية والوقاية من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وفي إطار فعاليات اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري، نظمت وزارة الصحة، بالشراكة مع مختبرات سانوفي الجزائر، حملتين توعويتين وفحص مفتوح للجمهور من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري في ساحة كينيدي بالأبيار بالشراكة مع قسم الطب الباطني في مستشفى بئر طرارية ، ويومي 14 و 15 نوفمبر الجاري على مستوى ساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة.