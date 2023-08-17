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أخذت صورة لفوهة “زيمان” على الجانب المعتم من سطح القمر..

مركبة فضائية روسية تلتقط صورتها الأولى لسطح القمر

الشروق أونلاين
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مركبة فضائية روسية تلتقط صورتها الأولى لسطح القمر
الصورة التي التقطتها مركبة "لونا -25" الفضائية الروسية لسطح القمر

التقطت مركبة “لونا -25” الفضائية الروسية صورتها الأولى لفوهة “زيمان” بالمنطقة القطبية الجنوبية على الجانب المعتم من سطح القمر.  

وكشفت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس”، أنّ مركبة “لونا” التقطت الخميس في الساعة 8.23 بتوقيت موسكو (06:23 بالتوقيت الجزائري)، صورة تظهر الفوهة القطبية الجنوبية -زيمان- على الجانب المعتم من القمر.

وتتوافق إحداثيات مركز الحفرة مع خط عرض 75 درجة جنوبًا وخط طول 135 درجة غربا، حسب المصدر نفسه.

وأضافت “روس كوسموس”: “تم قياس تدفقات أشعة غاما والنيوترونات من سطح القمر، وتم الحصول على معلومات حول خصائص بلازما الفضاء والغاز والغبار الخارجي في المدار حول القمر”.

وذكرت الوكالة الروسية أنّ “الصور الملتقطة تكمل بشكل كبير المعلومات المتوفرة حاليا حول هذه الحفرة”.

الصورة التي التقطتها مركبة “لونا -25” الفضائية الروسية لسطح القمر

يذكر أنّ مسبار “لونا -25” دخل الأربعاء، إلى مدار القمر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر، حيث من المقرر أن تدور المركبة على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر.

وذلك قبل هبوطها المرتقب شمال “فوهة بوغوسلافسكي” على القطب الجنوبي للقمر، يوم الاثنين المقبل، حسب المصدر نفسه.

كما أشارت الوكالة إلى بقاء “لونا-25” على سطح القمر لمدة عام، حيث ستقوم بمهام أخذ عينات وتحليل التربة وإجراء أبحاث علمية طويلة المدى.

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