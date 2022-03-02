مركبة “مجنونةّ” تدهس مجموعة شباب وتقتل اثنين بالبويرة

السائق سلّم نفسه بعد فراره بادئ الأمر

لقي شابان في مقتبل العمر مصرعهما إثر تعرضهما لحادث دهس بواسطة مركبة كانت تسير بسرعة بالطريق الوطني رقم 5 بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية.

واهتز حي أولاد بوشية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على وقع حادث مرور خلف وفاة شابين من عائلة واحدة وإصابة ثالث من أبناء الحي، واستنادا لبيان من الحماية المدنية، فإن الحادث تم تسجيله على مستوى حي أولاد بوشية بمخرج عاصمة الولاية وتمثل في دهس سيارة لثلاثة شبان، مخلفا وفاة كل “غ . أ” 17 سنة وابن عمه “غ . ز” 15 سنة متأثرين بحادث الدهس، فيما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر 16 سنة بجروح مختلفة تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة، أين يرقد في غرفة الإنعاش.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع بمنطقة قريبة من الحي تقل فيها الإنارة، أين حاول الشباب اجتياز الطريق، حيث توقفت لهم سيارة لتتيح لهم المرور، إلا أن صاحب مركبة أخرى كانت في الخلف تجاوزها بسرعة ليصدم الشباب بقوة ثم يلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة حسب ذات المصادر، مخلفا وراءه الضحايا على الأرض قبل أن يتم تحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية وسط صدمة وذهول الحضور من سكان الحي الذي عمت فيه أجواء الحزن جراء فقدان شابين في مقتبل العمر بصورة بشعة.

وعلمنا بأن الجهات الأمنية المختصة قد فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادث الأليم فيما سلم صاحب المركبة نفسه للجهات الأمنية في وقت لاحق.