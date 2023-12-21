مركب الحجار: إعادة تشغيل الفرن العالي

تم إطلاق عملية إعادة تشغيل الفرن العالي لمركب سيدار الحجار بعنابة وذلك بعد توقف دام ثلاثة أشهر، حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للمركب، كريم بولعيون.

وفي تصريح لوكالة الأنباء، أوضح ذات المسؤول بأن الدخول الفعلي للفرن العالي في عملية الإنتاج “سيكون في غضون الأسبوعين المقبلين”.

وأضاف بأن إطلاق عملية إعادة تشغيل هذا الفرن العالي جاءت “بعد معالجة إشكالية عدم تموين هذا المركب بمادة الفحم الحجري التي تعد ضرورية لتشغيل الفرن العالي و التي تعذر استيرادها بسبب ضائقة مالية” لدى المؤسسة.

وتشكل إعادة تشغيل الفرن العالي “فرصة هامة للمركب وعماله من أجل رفع التحدي وكسب رهان تحقيق النجاعة الاقتصادية الضرورية للمحافظة على هذا المكسب الرمز لصناعة الحديد والصلب بالجزائر”، كما أضاف ذات المسؤول.

وتم في هذا الإطار تسطير برنامج بأهداف إنتاجية تتجاوز الـ 600 ألف طن من المواد الحديدية القابلة للتسويق خلال السنة المقبلة.

وأبرز المسؤول بأن تذبذب التموين بمادة الفحم الحجري المستوردة خلال سنة 2023 تسبب في تسجيل تراجع ملحوظ في الحجم الإجمالي للإنتاج السنوي من منتجات الحديد والصلب.

وذكر ذات المسؤول في نفس السياق بأن فاتورة استيراد الفحم الحجري لتشغيل الفرن العالي بمركب سيدار الحجار تكلف لوحدها 200 ألف دولار سنويا.