مركب الحجار: إيداع عدة مسؤولين الحبس في قضية فساد ثقيلة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، في ساعة متأخرة من يوم الأحد، بإيداع الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “ايمتال” المدعو “ط. ب” الحبس المؤقت رفقة 5 مسؤولين آخرين المتابعين في ملف فساد ثقيل يخص مركب الحجار.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية بالقطب الجزائي فإنه: عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه على إثر ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إميتال” وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشأته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.

وأضاف: بعد استكمال التحقيق من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تم بتاريخ 2023/03/12 تقديم الأطراف أمام النيابة أين أمرت بفتح تحقيق فضائي ضد (22) منهم وكل من يكشف عنه التحقيق، من أجل جنح تبديد أموال عمومية. إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وأوضح: السيد قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وبعد استجوابه للمتهمين أمر بإيداع (05) منهم رهن الحبس المؤقت وهم : (ب . ط) الرئيس المدير العام لمجمع “إميتال”. (أ) .ل) الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” (ف. ك) أمين ولاني لنقابة ولاية عنابة (ع. م. ش) مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة . (ق. ف) مدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع كما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.