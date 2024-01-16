مركب الحجار: عون يحذر من أي توقف عن النشاط مستقبلا

حذر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الإثنين بعنابة من أي توقف في نشاط الفرن العالي لمركب سيدار الحجار للحديد والصلب.

وخلال زيارته للمركب، وقف عون على ظروف سير العمل بالفرن العالي رقم 2 الذي استأنف النشاط من جديد في ديسمبر المنصرم بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب التذبذب في التموين بمادة الفحم الحجري.

حيث أكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة التحكم في عمليات التموين بهذه المادة لتفادي التوقفات المتكررة لهذا الفرن.

كما قال بأن “أي توقف عن النشاط بالفرن العالي مستقبلا سيكون غير مقبول”.

واستمع الوزير بذات الموقع لثلاثة عروض حول “قدرات الإنتاج الحالية بالمركب وآفاق تطويرها” و “الإستراتيجية التي تم ضبطها لتطوير وتنويع الإنتاج بذات المركب على المدى القريب” علاوة على “مشروع الانتقال التكنولوجي والطاقوي للمركب في آفاق 2030 “.

من جهة أخرى، أكد عون، بأنه تم إسترجاع ما مجموعه 215 هكتارا من العقار الصناعي بمحيط مركب سيدار الحجار سيوجه لبعث مشاريع إستثمارية.

وأوضح الوزير خلال تفقده للعقار الصناعي المسترجع، بأن “65 هكتارا من ذات العقار متواجد داخل المساحة التي يشغلها هذا المركب”.

كما أبرز عون بأن “الأولوية في استغلال وتثمين هذا الرصيد الهام من العقار الصناعي المسترجع بمحيط مركب سيدار الحجار ستعطى للاستثمارات المهيكلة وذات العلاقة بفروع الحديد والصلب”، متطرقا في هذا الإطار إلى أهمية استحداث نسيج صناعي متكامل بمحيط ذات المركب.

وأضاف الوزير بأن المشاريع الاستثمارية المولدة للثروة سواء كانت عمومية أو خاصة “ستجد في العقار الصناعي المسترجع بمحيط مركب سيدار الحجار والذي يتوفر على شروط التهيئة والربط بالشبكات, وعاء لتجسيد هذه المشاريع في أقرب الآجال”.

من جهة أخرى، أبرز الوزير بأن الجهود المتظافرة على المستوى الوطني لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل مكنت لحد الساعة من استرجاع 6.000 هكتار من العقار الصناعي الذي سيوجه للاستثمار واستحداث أنشطة منتجة ومثمنة وفق القانون الجديد للاستثمار.

للإشارة، حددت توقعات الإنتاج لمركب سيدار الحجار للسنة الجارية بـ 600 ألف طن من منتجات الحديد والصلب التي تجمع بين المواد الحديدية الطويلة والمسطحة و المواد المدرفلة وحديد الخرسان والأنابيب غير الملحمة وغيرها, حسبما تم إيضاحه.

ويشغل مركب سيدار الحجار ما مجموعه 5.605 عمال وقد سجل خلال السنة المنقضية تصدير ما قيمته 22 مليون دولار من منتجات الحديد والصلب.