مركب الحديد ببشار وبرنامج تكميلي لولاية الجلفة على طاولة الحكومة

تناولتهما بالدراسة خلال اجتماعها الأسبوعي

استمعت الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدمه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، حول مدى تقدم دراسات الجدوى المتعلقة بمشروع إنجاز مركب الحديد والصلب بولاية بشار، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدّم دراسات الجدوى المتعلقة بمشروع إنجاز مركب الحديد والصلب بولاية بشار الذي سيخصَّص لإنتاج قضبان السكك الحديدية والهياكل المعدنية انطلاقا من خام الحديد لمنجم غار جبيلات. كما سيخصَّص هذا المشروع الذي يندرج في إطار إنشاء قطب للحديد والصلب على مستوى ولاية بشار، لتثمين المشروع الضخم لاستغلال خام الحديد لغار جبيلات. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول البرنامج التكميلي للتنمية لولاية الجلفة.

وحسب البيان، يأتي هذا البرنامج التكميلي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة ولاية الجلفة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وقد تمحور العرض أساسا حول المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للولاية، والمقاربة التشاركية التي تم اتباعها عند إعداد مشروع هذا البرنامج، وكذا حول حافظة المشاريع المقترحة وفقا للأولويات المقرّرة من أجل التكفل باحتياجات سكان الولاية وتحسين إطارهم المعيشي، وأخيرا الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوخى من تجسيد هذا البرنامج على المدى القصير والمتوسط والطويل وكذا كيفيات تمويله وإطلاقه خلال السنة الجارية.